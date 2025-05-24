Borsa Manipülasyonu Soruşturmasında 3 Tutuklama

(İSTANBUL) - Eski AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu'nun eski eşi Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karataş "Borsa Manipülasyonu" soruşturması kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları belirlenen bazı şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de 7 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, eski AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu'nun eski eşi Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karataş'ın 'Borsa Manipülasyonu' soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporunda "…Halka açık Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetler AŞ. (MTRKS) adlı şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı Mart- Eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı, suça konu faaliyetlerin örgütlü hareket eden şüphelilerce piyasa dolandırıcılığı suçunu oluşturduğu…" yönünde tespitler bulunduğu öğrenildi.