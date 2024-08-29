Boş Tarım Arazi Kiralaması İle Üretim Artacak

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin bakanlık tarafından kiraya verilmesi kararına ilişkin, "Nüfusumuz artıyor, ülkemize gelen turist sayısı artıyor, bizim refah seviyemiz yükseliyor ve ülke olarak daha fazla gıda üretmek zorundayız. Boş olan bir alanın bize bir faydası var mı? Yok. Boş arazilerin üretimde değerlendirilmesiyle buradan elde edilecek ürün, bizim arz güvenliğimizi büyütecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olup, üst üste 2 yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilmesi amacıyla bir yönetmelik hazırladı. Yönetmelik, 22 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, yönetmeliğe ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Kirişci, ülke nüfusunun arttığını vurgulayarak, "Ülkemize gelen turist sayısı artıyor, bizim refah seviyemiz yükseliyor ve ülke olarak daha fazla gıda üretmek zorundayız, gıda arz güvenliğimizi daha da geliştirmek, tahkim etmek zorundayız. Boş olan bir alanın bize bir faydası var mı? Yok. Boş arazilerin üretimde değerlendirilmesiyle buradan elde edilecek ürün, bizim arz güvenliğimizi büyütecek. Talep tarafı artar veya yerinde sayar o önemli değil ama; arz tarafında bizim bu adımları atıyor olmamız lazım" diye konuştu.

'KİRALAMA SÜRECİ 2025'İN SON ÇEYREĞİNDE BAŞLAYACAK'

Ardından kiralama sürecine değinen Kirişci, arazinin yine mülkiyet sahibine ait olduğunu ve bunun anayasada teminat altında olduğunu belirterek, "O, şahsın elindeki tapuyla tescilli olan bir şeydir. Buna dokunmuyoruz. Hem yasada dokunmadık hem de mevcut yönetmelikte. Madem ki burada mülkiyete dokunmuyoruz, o halde kiralama nasıl olacak? 2024 ve 2025 yıllarında, üst üste boş bırakılan ve tarımsal üretim faaliyetinde kullanılmayan alanlar tespit edilecek. Bu alanlar tespit edildikten sonra 2025 yılının son çeyreğinde, iki yıllık süre geride kalmış olacak ve 2025 yılının son çeyreğinde artık bu yönetmelik gereği kiralama süreci başlayacak" dedi.

'KİRA BEDELİNİ KURULLAR BELİRLEYECEK'

Boş kalan alanlar tespit edildikten sonra, il ve ilçelerde tarım ve orman teşkilatları tarafından kurullar oluşturulacağını söyleyen Kirişci, "Bu kurullar oturacak ve kiralanacak yerlerle ilgili kira bedellerini belirleyecekler. Takdir edersiniz ki İstanbul'daki bir tarım arazisinin kira bedeliyle, örneğin Van veya Hakkari'deki bir tarım alanının kira bedeli aynı olmayabilir; bu da doğaldır. Dolayısıyla oradaki toprak özellikleri, taşınmazın değeri vs. dikkate alınarak il ve ilçe kurullarımız bu tespiti yapacak. Ardından tarımsal üretim yapmak isteyen o civardaki üreticilere veya kooperatiflere, eğer bunların ilgisi yoksa dışarıdan gelenlere kiralama işlemi gerçekleştirilecektir. Kira bedeli, doğrudan taşınmazın sahibinin hesabına yatırılacaktır. Eğer varisler varsa, o varislerin hesabına da yatırılacaktır. 5 kardeş var, arazi babalarından miras kalmış ancak birbirleriyle oturup anlaşamıyorlarsa ve boş kalan, 2 yıl üst üste ekilmeyen bu alanın üretime kazandırılmasıyla buradan elde edilecek kira gelirleri de bu insanlara hakça dağıtılmış olacak" diye konuştu.

Haber-Kamera: Taha AYHAN- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,