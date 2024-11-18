Boşanma Aşamasındaki Baba, Çocuklarını Tehdit Ederek Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Baba, Çocuklarını Tehdit Ederek Gözaltına Alındı

Boşanma Aşamasındaki Baba, Çocuklarını Tehdit Ederek Gözaltına Alındı

İzmir'de boşanma aşamasındaki baba Ş.A., eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayarak tehdit etti. Baba gözaltına alındı, çocuklar koruma altına alındı.

18.11.2024 22:39  Güncelleme: 22:41
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İZMİR'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma A.'yı (26) telefonla görüntülü arayarak çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayan baba Ş.A. gözaltına alındı. Babanın emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatılırken çiftin çocukları ise koruma altına alındı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İzmir'de otururken geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma A., 2 çocuğunu eşi B.A.'ya bırakıp, Burdur'a gitti. B.A., eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti. Anne Fatma A., bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ve savcılık, baba Ş.A.'yı Karabağlar ilçesinde yakalayarak gözaltına altı. Çocukların devlet korumasına alındığı öğrenilirken, gözaltına alınan babanın işlemleri sürüyor.

VALİLİK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği, açıklamasında 'Bazı sosyal medya hesaplarında 18.11.2024 tarihinde (bugün) paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.' denildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Baba, Çocuklarını Tehdit Ederek Gözaltına Alındı - Son Dakika

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