Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Şüpheli İkinci Duruşmada
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Şüpheli İkinci Duruşmada

13.03.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Ali Eren Somun, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u öldürdü, bekçiyi yaraladı. Duruşma devam ediyor.

TRABZON'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) öldürüp, olay yerine gelen bekçiyi de yaralayan Ali Eren Somun, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen Sinem'in üst kat komşusu A.D., "Sesleri duyduktan sonra alt kata inip, Sinem'in olduğu dairenin kapısını çaldım. Önce açmadı, ben yukarı doğru yöneldiğimde arkadan bana seslenerek, 'Abla bekçilere haber ver' dedi. Aşağıya indim. Bekçilere haber verdim. Merdivenlerden yukarı çıkarken 2 el silah sesi duydum" dedi.

Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun ile tartıştı. Tartışma büyürken, gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Çıkan arbedede Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti. Bacağından ve sırtından vurulan Sinem Somun, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen mahalle bekçisine de ateş etti. Mermilerden biri, bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti. Ameliyata alınan E.E., tedavisinin ardından taburcu edildi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'da toprağa verildi. Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda saklandığı çadırda yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Ali Eren Somun, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; Somun, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden, Sinem Topaloğlu'nun üst komşusu A.D ise Ankara Batı Adliyesi'nden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, Sinem'in ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

'SİNEM'İ YERDE GÖRDÜM'

Üst kat komşusu A.D, Sinem'in olay günü kendisinden yardım istediğini ifade ederek, "Olay günü alt kattan bazı sesler geldi. Elektrikler gidince endişelendim. Sesleri duyduktan sonra alt kata inip, Sinem'in olduğu dairenin kapısını çaldım. Önce açmadı, ben yukarı doğru yöneldiğimde arkadan bana seslenerek, 'Abla bekçilere haber ver' dedi. Aşağıya indim. Bekçilere haber verdim. Merdivenlerden yukarı çıkarken 2 el silah sesi duydum. Sinem'i yerde gördüm ama Ali Eren'i hiç görmedim. Aralarının bozuk olduğundan haberimiz vardı. Ali Eren'in, Sinem'e zarar vermesinden endişelendim. Bekçilerin yanına benimle birlikte gelmesi için kolundan tuttum fakat benimle aşağıya gelmedi. Korktuğundan gelmemiş olabilir. Sinem ile konuşurken kapı aralıktı. Korkmuş ve tedirgin bir tavrı vardı, eski Sinem gibi değildi" dedi.

'KESİNLİKLE SİNEM'İ ÖLDÜRMEYE NİYETİM YOKTU'

Duruşmada söz hakkı alan Ali Eren Somun ise "Komşumuz kapıya geldiğinde dairenin kapısı kapalı, bense evin içinde idim. Sinem'i öldürmeye kastım yoktu. Olsaydı, evin içindeyken öldürebilirdim. Herhangi bir korkusu olsaydı, bekçilerin yanına inebilirdi. Kesinlikle Sinem'i öldürmeye niyetim yoktu" ifadelerini kullanırken, duruşmada söz verilen Sinem'in annesi Derya Topaloğlu, gözyaşı dökerek, "Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi. Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Ali Eren Somun'un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

Kaynak: DHA

Ali Eren, Trabzon, Cinayet, Güncel, Hakim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:24:50. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.