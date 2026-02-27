Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini görünce dehşet saçtı - Son Dakika
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini görünce dehşet saçtı

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini görünce dehşet saçtı
27.02.2026 10:42
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini görünce dehşet saçtı
SULTANGAZİ’de boşanma aşamasında olduğu eşini, evinin önünde sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyle gören Vahyettin Ç. bıçakla saldırdı. Burak K.’yi başından bıçaklanarak ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Vahyettin Ç. (46) boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç. ve sevgilisi olduğu öğrenilen Barış K.'yi (46) eşinin evinin önünde birlikte görmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. 

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini görünce dehşet saçtı

BAŞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma sırasında Vahyettin Ç. yanında bulunan bıçakla Barış K.’ye saldırdı. Çıkan arbede de Barış K. başına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanıp yere yığıldı. Çevredekiler Vahyettin Ç.’nin elinden bıçağı aldı. Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barış K. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini görünce dehşet saçtı

HEPSİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Olayın ardından incelemelerde bulunan ekipler kaçan Vahyettin Ç.’nin 4, Gizem Ç.’nin 7 ve ağır yaralanan Barış K.’nin 6 suç kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

3. Sayfa, Güncel, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini görünce dehşet saçtı - Son Dakika

