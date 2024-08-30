Boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu

Boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu

Bartın'da boşanma aşamasındaki Ahsen Nur Paşalı, eşi tarafından tehdit edildiğini belirterek yardım istedi. Ancak 5 saat sonra eşi Okan Paşalı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olay sonrası konuşan Paşalı, cinayete kurban gitmek istemediğini ve çocuklarına iyi bir hayat kurmak istediğini söyledi. Şüpheli tutuklandı ve Paşalı, adaletin yerini bulmasını istediğini belirtti.

30.08.2024 11:13
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BARTIN'da boşanma aşamasındaki eşinin kendisini tehdit ettiğini belirterek, sosyal medyadan yayınladığı video ile yardım isteyen, bu paylaşımdan 5 saat sonra eşi Okan Paşalı (30) tarafından pompalı tüfekle vurulan Ahsen Nur Paşalı (27), tedavisi sonrası DHA'ya konuştu. Vücuduna 80 saçma isabet eden Paşalı, "Daha önce eşi tarafından öldürülen Ayşe Paşalı gibi yine diğer kadınlar gibi cinayete kurban gitmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Nefes almak, yaşamak ve çocuklarıma iyi bir hayat kurlmak istiyorum" dedi.

Olay, 27 Ağustos'ta Amasra ilçesine bağlı Kum Mahallesi Küçük Liman mevkisinde meydana geldi. 7 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Ahsen Nur Paşalı, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Amasra'daki ablasının yanına sığındı. Eşinden ölüm tehditleri alan Paşalı, sosyal medya hesabından video yayınladı. Ahsen Nur Paşalı, "Eşim bana sürekli tehdit mesajları atıyor. Beni öldüreceğini söylüyor, hatta benim ölümümüm kurtuluş olacağını, o yüzden kolumdan bacağımdan birini alacağını söylüyor. Haberlere konu olan kadın cinayetlerinden biri olmak istemiyorum. Ölmek istemiyorum, benim 2 tane çocuğum var. Benim çocuklarım babalarının bana şiddet uyguladığına canlı canlı şahitler, asla çocuklarım eve dönmek istemiyorlar. Kendi ailemin yanına dönmek istiyorum ama dönemiyorum" diyerek yardım istedi.

PAYLAŞIMDAN 5 SAAT SONRA VURDU

Arkadaşı U.G. ile Ankara'dan Amasra'ya otomobil ile gelen Okan Paşalı, Paşalı'nın paylaşımından 5 saat sonra yolda yürüyen eşinin bacaklarına pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli kaçarken, yaralanan kadın Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacaklarına 80 saçma isabet eden Paşalı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Çalışma başlatan polis, şüphelinin Kastamonu'nun Cide ilçesine gittiğini tespit etti. Cide ilçesi girişinde önlem alan ekipler, aracı durdurmaya çalıştı. Ancak yoluna devam eden ve ters şeride giren Okan Paşalı'nın kullandığı otomobil, polis otosu ile çarpıştı. Okan Paşalı, arkadaşı U.G. ve 1 bekçi, kazada yaralandı. Cide Devlet Hastanesi'ne getirilen Okan Paşalı ve U.G., tedavileri sonrası gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

'BURNUMU KIRDI, SERBEST BIRAKILDI'

Hastaneden taburcu olup, evde dinlenen Ahsen Nur Paşalı, yaşadığı dehşeti DHA'ya anlattı. Geçen mayıs ayında boşanma aşamasındaki eşinin kendisine saldırdığını ve burnunu kırdığını belirten Paşalı, "O olaydan sonra şikayetçi oldum. Daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha sonra görevli savcı ile görüşerek yeniden şikayetçi oldum ve koruma istedim verildi. Sonra sığınma evine gittim, orada kaldım. Sonra ablamın yanına gelerek, yeni bir hayat kurmak istedim. Geçen akşam da böyle bir olay yaşandı" dedi.

'HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE OLDU'

Olay anını da anlatan Paşalı, "Dükkanın önündeydim. Arabayla dükkanın önüne gelmişler. Arabada sürücü koltuğunda farklı bir kişi, plaka da farklıydı, anlayamadım. Biraz zaman geçtikten sonra çay içmek için karşıya geçtiğim sırada arka koltuktan inmiş. Onu o anda görmedim. Onun bağırmasını duydum. 'Çocuklar nerede?' diye bana seslendi. Kafamı kaldırıp, onu gördüm; zaten her şey saniyeler içinde oldu. Elindeki pompalı tüfeği çıkardı ve iki el ateş etti. İlk ateş ettiğinde ona doğru dönüktüm zaten. Daha sonra tüfeği kaldırdı, sonra etrafta insanlar vardı, biraz telaş yaptı. Sonra ikinci ateş etti, ben de lavabonun içine doğru kaçtım. O şekilde kurtuldum. O da kaçmış" diye konuştu.

'TUTUKLADI AMA ASLA RAHAT DEĞİLİM'

Ahsen Nur Paşalı, "Adalet yerini bulsun istiyorum. Tutuklandı ama asla rahat değilim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Adalet neyi gerektiriyorsa en ağır şekilde yargılansın. Canımdan olabilirdim, Allah korudu. Sevenlerimin duaları beni korudu. Ölebilirdim. Bugün şans eseri hayattayım. Şu anda çok ayağa kalkıp, dolaşamıyorum ama çok şükür iyiyim" dedi. Ahsen Nur Paşalı, 2010 yılında Ankara'da eşi tarafından öldürülen Ayşe Paşalı ile aynı kaderi yaşamak istemediğini belirterek, "Daha önce eşi tarafından öldürülen Ayşe Paşalı gibi yine diğer kadınlar gibi cinayete kurban gitmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Nefes almak, yaşamak ve çocuklarıma iyi bir hayat kurmak istiyorum" diye konuştu.

'ÖLDÜRMEK AMAÇLI BUNU YAPMADIM'

Bu arada tutuklanan Okan Paşalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Paşalı'nın nöbetçi mahkemede verdiği ifadede, "Benim Ankara'da işim, gücüm var, esnafım. Cezaevine girmek istemiyorum, tahliyemi istiyorum. Öldürmek amaçlı bunu yapmadım. Bir daha buralara gelmem, benim hiç göremediğim çocuklarım var. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Kurban, Paşalı, Bartın, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika

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