Bozova'da Çocuk Kayboldu, Kurtaran Adam Hastaneye Kaldırıldı
Bozova'da Çocuk Kayboldu, Kurtaran Adam Hastaneye Kaldırıldı

Bozova\'da Çocuk Kayboldu, Kurtaran Adam Hastaneye Kaldırıldı
24.08.2025 17:49
Bozova\'da Çocuk Kayboldu, Kurtaran Adam Hastaneye Kaldırıldı
Haber Videosu

11 yaşındaki Deniz Süleyman Atatürk Baraj Gölü'nde kayboldu, onu kurtarmak isteyen Kanewar Osman hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Deniz Süleyman (11) kayboldu. Onu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli Kanewar Osman (38) ise hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova'ya bağlı kırsal Tatarhüyük Mahallesi'nde ailesiyle birlikte göl kenarında piknik yapan Deniz Süleyman, serinlemek için suya girdi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAYBOLDU

Bir süre sonra gözden kaybolan 11 yaşındaki Süleyman'ı fark eden Suriyeli Kanewar Osman, onu kurtarmak için suya atladı. Deniz Süleyman'a ulaşamayan Osman, suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan kendi imkanıyla çıkan Kanewar Osman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz Süleyman'ın bulunması için dalgıç ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bozova'da Çocuk Kayboldu, Kurtaran Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

15:40
