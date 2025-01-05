Bozüyük\'te 1. İnönü Zaferi\'nin 104. Yılı İçin Yürüyüş Düzenlendi

Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 1. İnönü Zaferi'nin 104. yılı etkinlikleri kapsamında "17. Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi ve AKUT Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle organize edilen yürüyüş çerçevesinde yaklaşık 1500 kişi, Nanedere mevkisinde bir araya geldi. Bilgilendirmede bulunulması ve ısınma hareketlerinin ardından yola çıkan grup, 8 kilometrelik zorlu mesafeyi 2,5 saatte katederek Metristepe'ye ulaştı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile Çanakkale, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir ve İzmir AKUT ekipleriyle doğa sporları ve dağcılık kulüpleri üyelerinin aralarında olduğu gruba, belediye tarafından sıcak çorba, çay ve su ikram edildi.

Törende konuşan Kaymakam Öztürk, 1. İnönü ve 2. İnönü Savaşları ile tüm şehitlerin anısına yürüyüşte birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü, silah arkadaşları ve tüm şehitleri, kahraman gazileri şükranla, rahmetle, minnetle yad ettiklerini belirten Öztürk, "Şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal vatanımızı sonsuza dek hep birlikte yaşatacağız, şanlı bayrağımızı yine sonsuza dek en yükseklerde dalgalandıracağız. Bunun sözünü de burada veriyoruz." dedi.

Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu da güzel bir yürüyüş olduğunu vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti.

Yaklaşık 8 kilometre yolu 2,5 saatte yürüdüklerini aktaran Bakkalcıoğlu, "Karda kışta, ayağında çarığı bile olmadan Yunan'la savaşan Türkiye'nin ilk düzenli ordusunun kazandığı zafer olan 1. İnönü Zaferi çok kıymetli. O nedenle biz yaşadığımız yerde, kent içinde her toprağa bastığımız yerin altında bir şehit kanının olduğunu düşünerek yaşamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, dua edilmesi ve Metristepe Zafer Anıtı önünde fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.