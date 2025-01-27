Bozüyük'te Posta Güvercini Yarışları Coşkusu - Son Dakika
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Bozüyük'te Posta Güvercini Yarışları Coşkusu

Bozüyük\'te Posta Güvercini Yarışları Coşkusu

Bozüyük'te Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği tarafından düzenlenen Posta Güvercini Yarışları büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tarafından verildi.

27.01.2025 09:38  Güncelleme: 11:34
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(BİLECİK)- Bozüyük'te, Bozüyük Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği tarafından Posta Güvercini Yarışları düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışın ardından dereceye girenlere ödülleri, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tarafından verildi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği tarafından düzenlenen Posta Güvercini Yarışları'nın ardından yapılan kupa törenine katıldı. Türkiye Güvercin Federasyonu, İstanbul Posta Derneği, İstanbul Yeditepe Posta Derneği, Anadolu Posta Derneği, Pendik Posta Derneği, Sakarya Posta Derneği, Balıkesir Posta Derneği, Bursa Posta Derneği, Bursa Osmangazi Posta Derneği, İnegöl Posta Derneği, Yenişehir Posta Derneği/ Eskişehir Posta Derneği, Eskişehir Profesyonel Posta Derneği, Derby16 Bursa, Türkiye Premium Pigeon Race, New City One Race, Eskişehir Dorlion Arena ve İzmir Posta Güvercin Derneği'nin katıldığı yarışma sonrasında, dereceye giren 30 yarışmacıya kupaları Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda yapılan kupa töreniyle verildi. Törene Bozüyük belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, Bozüyük Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği Başkanı İrfan Meriç, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu "Canlıları seven insanların hepsi iyi insanlardır. Hele kuşlar gibi güzel bir hayvana olan düşkünlüğünüzden dolayı öncelikle hepinizi kutluyorum. İlçemizde birçok dernek kuruluyor, birçok dernekler var. Güzel bir şey sivil toplum örgütleri. Ama ben gerçekten bunu her yerde de söylüyorum; mesela sınırlı bir konuda hedef tutan derneklerimiz var. Yani; o kuşlarla uzak mesafelere kademe kademe uçurularak onların yarışını sağlayan, o kuşlara canı gibi bakan, sene boyunca birçok etkinliklerle dolu olan çok az sayıda dernekler var. Sizlerde bu derneklerin içerisinde en başta geliyorsunuz. Hepinizi kutluyorum" dedi. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca yarışlarda derece alan herkesi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Törende Dernek Başkanı İrfan Meriç, dernek çalışmalarına verdiği destek ve yarışmaya sağladığı katkı dolayısıyla Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür plaketi ve hediye takdiminde bulundu. Daha sonra dereceye giren yarışmacılar kupalarını büyük bir heyecanla Başkan Bakkalcıoğlu ve diğer protokol üyelerinin elinden aldılar.

Kaynak: ANKA

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