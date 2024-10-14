Brahimaj: İsrail Halkının Kardeşiyim - Son Dakika
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Brahimaj: İsrail Halkının Kardeşiyim

Dünya Bektaşi Merkezi lideri Brahimaj, İsrail'e olan dostluğunu ve 'Bektaşi Vatikanı' planını açıkladı.

14.10.2024 00:16
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Arnavutluk'taki Dünya Bektaşi Merkezinin lideri Başdede Edmond Brahimaj, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e ziyaretlerini hatırlatarak kendisini İsrail halkının kardeşi olarak gördüğünü söyledi.

Brahimaj, The Jerusalem Post gazetesine verdiği mülakatta, 1 yıldır Gazze'ye saldırılarına aralıksız devam eden İsrail'e ziyaretlerini anlattı.

İsrail'i birkaç kez ziyaret ettiğini ve tekrar görmek istediğini belirten Brahimaj, daha önce İsrailli grupları da Arnavutluk'ta ağırladığını söyledi.

Brahimaj, "İsrail'i biliyorum ve kendimi İsrail halkının kardeşi olarak görüyorum. Oradaki dostlarımla birlikte tüm İsrail'i gördüm." şeklinde konuştu.

Ziyareti sırasında İsrail'in "misafirperverliğinden çok etkilendiğini" kaydeden Brahimaj, İsrail'de "bir kardeş ve arkadaş" gibi karşılandığını ifade etti.

Brahimaj, "Vatikan" benzeri bir devlet kurmak istiyor

Dünya Bektaşi Merkezi lideri Başdede Brahimaj, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Bektaşilerin merkezi olacak "Vatikan" benzeri bir devlet kurmak istediğini söyledi.

Brahimaj, Tiran'da "Bektaşi Vatikanı" kurulması için Arnavutluk hükümetinin bir yasa çıkarmasını, böylece uluslararası toplum tarafından tanınmayı talep etti.

Bu küçük ülkede dünyanın dört bir yanındaki Bektaşileri temsil etmek istediğini belirten Brahimaj, "Bu planın uygulanmasına ilişkin farklı stratejiler geliştiriyoruz. Ancak öncelikle Arnavutluk hükümetinin statümüzü değiştiren bir yasa çıkarması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Brahimaj, bugün Balkanlar, Avrupa, Mısır, Rusya, Hindistan, Çin, Japonya ve ABD dahil olmak üzere dünyanın neredeyse her yerinde faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.

Arnavutluk'ta yapılan son nüfus sayımı verilerine göre, yaklaşık 2 milyon 400 bin olan toplam nüfusun yaklaşık 115 binini Bektaşiler oluşturuyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 21 Eylül'de Washington Post'ta yayımlanan mülakatında, başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" kuracaklarını, bununla ilgili planlarını yakın gelecekte açıklayacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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