Brezilya\'dan ABD\'ye Küba Uyarısı

SAO PAULO, 26 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, ABD'nin Küba'ya yönelik tehditlerine karşı olduklarını belirterek, anlaşmazlıkların diplomasi ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde çözülmesi çağrısında bulundu.

Vieira pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri müdahale olasılığına değinerek, durumun bu noktaya gelmemesini umduğunu ve en iyi seçeneğin "müzakere ve diyalog" olduğunu söyledi.

Bakan, Küba'ya yönelik her türlü dış tehdide karşı olduklarını ve anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözülmesini tercih ettiklerini vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Washington'a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında Küba'nın egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatan Vieira, "Devlet Başkanı, Küba'nın saygıyı hak eden bir toplum olduğunu söyledi. Bölgede denge kurulmasını ve tüm anlaşmazlıkların müzakere ve diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vieira, jeopolitik gerilimlerin tırmanmaması adına Latin Amerika'nın bir diyalog ve işbirliği bölgesi olarak kalması gerektiğinin altını çizdi.