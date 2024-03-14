Brezilya ve Arjantin, havayolu seferlerini artırmak için anlaşma imzaladı

BRASİLİA, 14 Mart (Xinhua) -- Brezilya ve Arjantin, iki ülke arasındaki seferleri artırmak, tarifeli yolcu uçuşlarındaki haftalık limitleri kaldırmak ve kargo uçuşlarını kolaylaştırmak amacıyla bir açık semalar anlaşması yapılması için mutabakat zaptı imzaladı.
Brezilya Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Brezilya Ulusal Sivil Havacılık Kurumu ile Arjantin Ulusal Sivil Havacılık İdaresi arasındaki toplantılar çerçevesinde imzalanan anlaşma 6-7 Mart tarihlerinde sağlandı.
Bakanlığın açıklamasında, "Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Brezilyalı ve Arjantinli havayolu şirketleri iki ülke arasında düzenlemek istedikleri yolcu uçuşlarının sayısını serbestçe kararlaştırabilecekler. Bugüne kadar her iki taraftaki şirketler, her bir ülkenin düzenlemeleri uyarınca haftada en fazla 170 sefer sunmakla sınırlandırılmıştı" denildi.
Brezilya, Arjantin ile yapılan bu anlaşmaya ek olarak kısa süre önce Şili, Kosta Rika, Küba, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Uruguay ve Venezuela ile de bölgede kargo taşımacılığına ilişkin benzer haklar için görüşmeler yapmıştı.
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