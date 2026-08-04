Brüksel\'den Eskişehir\'e "kardeş kent" ziyareti

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş kenti Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Belçika'nın başkenti Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır ile bir araya geldi. Ziyarette iki belediye başkanı, "yerel yönetimler arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ve ortak projeler" üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların memleketleriyle bağlarını güçlendirecek çalışmalar, kültürel etkileşimi artıracak projeler ve iki şehir arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatlar ele alındı.

PORSUK ÇAYI'NDA TEKNE TURU

Görüşmenin ardından Başkan Ayşe Ünlüce, Başkan Emir Kır ve beraberindeki heyetle birlikte Hamamyolu Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Program kapsamında Emirdağlılar Platformu üyeleriyle de buluşan heyet, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye ile olan bağlarının güçlendirilmesi ve ortak sosyal-kültürel çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin son bölümünde ise Başkan Ünlüce ve konuk heyet, Eskişehir'in simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nda tekne turuna çıktı. Başkan Kır ve beraberindekiler, Eskişehir'in doğal güzellikleri, modern şehircilik anlayışı ve sosyal yaşamına hayran kaldıklarını ifade etti.