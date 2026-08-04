Brüksel'den Eskişehir'e "kardeş kent" ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel'den Eskişehir'e "kardeş kent" ziyareti

Brüksel\'den Eskişehir\'e "kardeş kent" ziyareti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede yerel yönetimler arası iş birliği, ortak projeler, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların memleketleriyle bağlarının güçlendirilmesi ve kültürel etkileşim konuları ele alındı. Program kapsamında Hamamyolu Caddesi'nde esnaf ziyareti yapıldı, Emirdağlılar Platformu üyeleriyle buluşuldu. Ziyaretin sonunda konuk heyet, Porsuk Çayı'nda tekne turuna katıldı ve Eskişehir'in doğal güzellikleri ile sosyal yaşamına hayran kaldığını ifade etti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş kenti Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Belçika'nın başkenti Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır ile bir araya geldi. Ziyarette iki belediye başkanı, "yerel yönetimler arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ve ortak projeler" üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların memleketleriyle bağlarını güçlendirecek çalışmalar, kültürel etkileşimi artıracak projeler ve iki şehir arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatlar ele alındı.

PORSUK ÇAYI'NDA TEKNE TURU

Görüşmenin ardından Başkan Ayşe Ünlüce, Başkan Emir Kır ve beraberindeki heyetle birlikte Hamamyolu Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Program kapsamında Emirdağlılar Platformu üyeleriyle de buluşan heyet, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye ile olan bağlarının güçlendirilmesi ve ortak sosyal-kültürel çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin son bölümünde ise Başkan Ünlüce ve konuk heyet, Eskişehir'in simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nda tekne turuna çıktı. Başkan Kır ve beraberindekiler, Eskişehir'in doğal güzellikleri, modern şehircilik anlayışı ve sosyal yaşamına hayran kaldıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı, Porsuk çayı, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Politika, Brüksel, Güncel, Dünya, Emir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'den Eskişehir'e 'kardeş kent' ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı
Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay
Samsun’da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı Samsun'da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı
Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi
Vicdansızlığın bu kadarı ’pes’ dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı
Zelenski’den Putin’i küplere bindirecek açıklama: Moskova’yı... Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...
Ukrayna, Rusya’da plajda eğlenenleri İHA ile vurdu: 6 ölü, 40 yaralı Ukrayna, Rusya'da plajda eğlenenleri İHA ile vurdu: 6 ölü, 40 yaralı
“15 Temmuz” paylaşımının ardından tutuklanan Nasuh Mahruki’ye 4 yıl 6 ay hapis talebi “15 Temmuz” paylaşımının ardından tutuklanan Nasuh Mahruki'ye 4 yıl 6 ay hapis talebi
14 yaşındaki sürücünün acı sonu 14 yaşındaki sürücünün acı sonu

14:46
MHK’den sürpriz hamle Anthony Taylor resmen göreve başladı
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:27
Tanıdınız mı Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
14:19
ABD diken üstünde Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu
ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
13:23
Husiler, Suudi Arabistan’daki Necran Havalimanı’nı kamikaze İHA’larla hedef aldı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı
13:15
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
11:59
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor O detayı fark etti, 10 bin TL’lik cezadan kurtuldu
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 15:00:13. #7.12#
SON DAKİKA: Brüksel'den Eskişehir'e "kardeş kent" ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.