BSH Türkiye, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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BSH Türkiye, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü Kutladı

BSH Türkiye, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü\'nü Kutladı

BSH Türkiye, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde düzenlediği atölye çalışmasında kız öğrencilere bilim ve teknoloji alanında ilham verdi. Öğrenciler, 3D tasarım ve robotik uygulamalarla yetkinliklerini geliştirdi.

11.02.2025 13:31  Güncelleme: 13:32
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BSH Türkiye, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde bir atölye çalışması gerçekleştirdi. BSH Türkiye'nin destekleriyle uluslararası teknoloji ve bilim yarışmalarında kız öğrenciler Geleceği Kodlayanlar atölyesinde bir araya geldi. Öğrenciler örnek isimlerin hikayelerinden ilham alarak 3D tasarım yapmayı, motor ve sensörleri kullanmayı deneyimledi.

BSH Türkiye, bilim ve teknoloji alanında kadın varlığını güçlendirmek için bugünden ilham olmak amacıyla 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde bir atölye çalışması gerçekleştirdi. BSH Türkiye'nin desteğiyle FIRST LEGO League (FLL) ve FIRST Robotics Competition (FRC) takımlarında olan 10 kız öğrenci, İlham ve Deneyim Atölyesi'nde buluştu. Etkinliğe katılanlar gün boyu süren sunumlar ve çalışmalarla, bilim ve teknolojiye olan ilgilerini pekiştirirken yeni yetkinlikler kazandı. Atölyeye katılan öğrenciler, daha sonra da çevre okullardaki kız öğrencilere farkındalık kazandırmak için sunumlar yapacak.

BİLİM KADINLARININ BAŞARILARI PAYLAŞILDI

Bir sunumla başlayan atölyede ardından bilim kadınlarının büyük başarıları ve ilham verici yolculukları paylaşıldı. Katılımcılar, daha sonra dijital tasarım becerilerini ve inovatif düşünceyi geliştirmeye yönelik Tinkercad atölyesinde, 3D tasarım yaptı ve kendi tasarladıkları nesneleri 3D yazıcılarla gerçekleştirme fırsatı buldu.

Atölyede, yönergeleri takip edip bir ürün ortaya çıkarma ve kodlama yardımıyla bu ürünlere yeni işlevler kazandırmak için lego ile deneyim atölyesi yapıldı. Bu atölyede ise öğrenciler robot el, dans eden robot, otonom araç vb. robotlar inşa etti ve üzerine çeşitli kodlar yazarak sensör ve motor kullanımını deneyimledi. Bilimsel düşünme yetisinin ve yönerge takibinin pekiştirildiği atölyede katılımcılar, aynı zamanda anlık çıkan problemlere çözüm üretirken, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirdi, teknolojiyi kullanarak geleceğe dair farklı bir perspektif kazandı.

BSH Türkiye'nin, 2017'den bu yana Kodluyoruz Derneği ile hayata geçirdiği Geleceği Kodlayanlar (Makers of Tomorrow – MoT) programı çocuklara dijital okuryazarlık kazandırmaya devam ediyor. Çerkezköy tesisinde bulunan MakersLab'de çevre okullardan çocuklar ve gençlere kodlama ve robotik üzerine atölyeler sunuluyor. Bunlara ek olarak Makers Lab'deki atölyelere katılım gösteren öğrenciler, 2020 yılında robotik turnuvası olan FRC'ye BSH destekleriyle katıldı. Takım, 2020 yılındaki başarısıyla ABD'deki şampiyonaya gitmeye hak kazandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel BSH Türkiye, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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