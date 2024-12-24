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BTK Akademi'de Yapay Zeka Zirvesi

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BTK Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle Yapay Zeka Zirvesi düzenledi.

24.12.2024 18:26
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BTK Akademi'den "Yapay Zeka Zirvesi"

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademi "Yapay Zeka Zirvesi" düzenledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle BTK'da "Yapay Zeka Zirvesi" düzenledi. Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Zirvede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Yapay zeka, aslında son 15-20 yılda daha da görünür hale gelse de temelleri çok daha eskilere dayanıyor. Bilgisayar biliminin babası olarak kabul edilen Alan Turing'e kadar gidiyor geçmişi. Kavramsal olarak ise ilk kez 1956'da önemli bilim insanlarının katıldığı bir çalıştayda 'yapay zeka' kavram olarak ortaya konmuş ve yapay zekanın temelinde yatan mantık olan otomasyonun tarihi ise Ford'a ve Sanayi Devrimi'ne kadar uzanıyor. Peki neden bu kadar önemli yapay zeka? Bunun birinci etmeni veri, verinin çoğalması. Kimileri yeni çağın petrolü diyor, kimileri altın diyor, bana göre ne dense adeta yersiz kalıyor sanki, o kadar kıymetli. Bir araştırmaya göre insanlığın sadece geçtiğimiz sene ürettiği veri miktarı 100 zetabayt. Bu yıl sadece 150 zetabayta ulaşması bekleniyor. 22 sıfırlı bir ölçü birimi zetabayte. Bir örnek vermek gerekirse dünya nüfusunu 8 milyar olarak kabul ettiğimizde kişi başına adeta her birimizin kütüphanesi olduğunu, kütüphanelerce veri düşüyor öyle düşünün. Nesnelerin interneti ile artık her şeyimiz her adımımız, konuşmamız, nefes alıp vermemiz bile veri" ifadelerini kullandı.

"Veri ne işe yarıyor?" sorusunu cevaplandıran Bakan Yardımcısı Sayan, "Anlamlı bilgiye ulaşmaya yarıyor. Sonrasında bu bilgiyi içselleştirmeye ve nihayetinde kendimizi ve çevremizi anlamamıza, yanlışı-doğruyu, iyiyi-kötüyü ayırt ederek en doğru kararı vermeye yarıyor ki buna da 'bilgelik' diyoruz. Bilgeliğin, yani her durumda doğru karar vermenin insana ne kadar büyük bir güç katacağını düşünmenizi istiyorum bu noktada" şeklinde konuştu.

Küresel ölçekte dijital dönüşümü hızla ilerlediğini kaydeden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Bu dönüşümün merkezinde yapay zeka, nesneleri interneti, büyük veri, blok zincir gibi ileri teknolojiler yer alıyor. Küresel yapay zeka sektörü hızlı bir büyüme gösteriyor. 2024 yılı itibariyle 250 milyar ABD doları seviyesine ulaşmasına beklenen bu sektörün, 2030'da 1,8 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe erişileceği öngörülmektedir. Günümüzde yapay zeka sağlık hizmetlerinden, müşteri hizmetlerine pazarlama ve satıştan, yüksek teknoloji üretimine kadar geniş bir yelpazede kullanılarak sektörlerin dönüşümünü sağlamaktadır" açıklamasında bulundu.

BTK Akademi\'de Yapay Zeka Zirvesi
Kaynak: İHA

Google, Son Dakika

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