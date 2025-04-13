Btp Genel Başkanı Baş'tan "Aksakallı" Eleştirisi: "Türki Cumhuriyetler Rum Kesimine Elçi Atarken Bizim Aksakallı Evde Televizyon İzliyordu Herhalde"

(ÇORUM) -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "3 gün önce Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan Güney Kıbrıs Rum yönetiminde elçilik açtı. Kim bunlar? Türki Cumhuriyetler. Bu devletler Rum kesimine elçi atarken bizim de Aksakallı evde televizyon izliyordu herhalde, hani bizim Türkiye Cumhuriyetleriyle ilgilenen bir Aksakallımız var ya" dedi.

Baş, partisinin Çorum 9'uncu Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili övgü dolu şeyler söylediğini ifade etti. Erdoğan'ın da katıldığı bir programda Trump için "Dostum" dediğini anlatan Baş, şöyle konuştu:

"Dostunuz Gazze'yi tatil köyü yapmak istiyor, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görüyor. ABD ve İsrail tarihinde bir ilk, Donald Trump 'Kudüs İsrail'in başkentidir' dedi. Bu dostluk hadisesine Amerika'da Dışişleri Bakanlığı yapmış Henry Kissinger'in sözünü hatırlatarak nokta koymak istiyorum. Kissinger, 'Amerika'yla düşmanlık tehlikelidir ama dostluk ölümcüldür' diyor. Trump, 'Erdoğan'a Suriye'yi aldın dedim' diyor. Amerika ile Türkiye'nin arasında bir yakınlaşma var ve bunun merkezinde Suriye konusu olduğu çok açık. Ben Esad devrilince Suriye ile ilgili demiştim ki, 'Bakın Suriye konusu bu hale geldi, üç gün geçmez Kıbrıs tehlike altındadır' dedim ve daha 3 gün önce Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan Güney Kıbrıs Rum yönetiminde elçilik açtı. Kim bunlar? Türki Cumhuriyetler. Bu devletler Rum kesimine elçi atarken bizim de aksakallı evde televizyon izliyordu herhalde, hani bizim Türkiye Cumhuriyetleriyle ilgilenen bir aksakallımız var ya...

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı yokmuş gibi doğal gaz aramaları başladı"

Dedim ki 'Bakın Suriye meselesi bu hale geldi Doğu Akdeniz tehlike altında, Kıbrıs'tan sonra konu Doğu Akdeniz olacak' ve daha 3 gün geçmedi Doğu Akdeniz'de Katar, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail birlikte doğal gaz araması yapmaya başladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı, hiçbir söz gücü yokmuş gibi Türkiye'nin dahil olmadığı doğal gaz aramaları başladı. Suriye ile ilgili olay çıktığında, 'Kuzey Suriye'de bir terör devleti inşa edilmek isteniyor' dedim. Onun da ne olacağını çok yakında göreceğiz başka bir şey söylemeyeceğim orayla ilgili.

Şu anda yandaş gazetelerde tartışılan konu ne biliyor musunuz, Gazze'nin boşaltılması acaba insani olur mu? Bir de şöyle bir bahane üretmişler, 'Geçmişte de defalarca biz Gazze'den, Kudüs'ten çekildik, sonra gücümüzü toplayıp tekrar geri aldık, bugün de aynısını yapabiliriz' diye de bize yutturmaya çalışıyorlar. Gazze'yi boşaltmak isteyen Amerika'dır, İsrail'dir. Sen eğer Gazze'yi boşaltmaya onay veriyorsan Amerika'nın ve İsrail'in projesine onay veriyorsundur.

"Sayın Cumhurbaşkanı 3. kez aday olamaz ama bunu meşrulaştıran ana muhalefetin kendisi"

Ana muhalefete sorsan Anayasa'nın, cumhuriyetin, kanunların bekçisi. Ama Anayasa'ya göre üçüncü kez aday olamayacak bir Cumhurbaşkanı adayının adaylığını da meşrulaştıran kendileri. Bugün Anayasamızı açıp baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olamaz ama bunu meşrulaştıran, 'Gel hadi yarışalım' diyen ana muhalefetin kendisi oluyor.

DEM Parti ile AK Parti'nin bir yakınlaşması var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Anayasa değişikliğine gitmek için DEM'i yanına almak istediği konuşuluyor, böyle iddialar var. Şimdi Meclise bakıyorsunuz Cumhur İttifakı'nın toplam milletvekili sayısı Anayasa değişikliği için yetmiyor. O zaman DEM'i yanına alması lazım ama yine yetmiyor. Nereye güveniyor? Mecliste grubu olan diğer partilere güveniyor muhtemelen. Peki bu partiler Meclise nasıl girdi? Şimdi Mecliste grubu olan partiler var ve Anayasa değişikliğine sıcak bakıyor bazıları. Bunlar Meclise Atatürk'ün partisi CHP'nin listeleriyle girdiler ve şimdi Anayasa değişikliği gündeminde AK Parti'ye en büyük desteği verecek olanlar da onlar görünüyor.

"Ana muhalefet en kritik anlarda AKP'nin ve Erdoğan'ın işine gelen şeyler yapıyor"

Ana muhalefet Türkiye'de evet, haksızlığa uğruyor, belediyelerde haksızlığa uğruyor, siyaset yapma imkanları kısıtlanmaya çalışılıyor. Biz bunları görüyoruz ama bu muhalefet dönüyor dolaşıyor, iş kritik bir yere geldiği zaman nedense devamlı AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın işine gelen şeyler yapıyor. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, iktidarıyla da muhalefetiyle de aynı yolda ilerleyen, iki tane yan yana konvoyla giden araba.

"Türkiye'de Kürt sorunu yok, Anayasa sorunu yok, Türkiye'de siyaset sorunu var"

İktidar partisine göre Kürt sorunu var mı? Var. Ana muhalefete göre Kürt sorunu var mı? Var. Bak yine birleştiler. Peki soru Kürt sorunu nedir? Nedir Kürt sorunu? Birisi anlatsın, desin ki 'Sorun şudur, çözümü de budur'. Ben ne kadar Kürt arkadaşım varsa soruyorum; Kürt sorunu var mı? 'Benim vallahi bir sorunum yok' diyorlar. Türkiye'de Kürt sorunu yok, Türkiye'de Anayasa sorunu yok. Türkiye'de siyaset, yönetici sorunu var. Benim Kürt kardeşim de Anayasa'nın değişmesini talep eden kardeşim de şunu anlasın, siz bu siyaseti değişirseniz bütün sorunları çözmüş olacağız ama bu düzen gittiği sürece."

Kongrede yapılan seçimlerde Mehmet Ali Tanık, BTP Çorum İl Başkanı seçildi.