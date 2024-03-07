BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Birlik ve Kardeşlik Açıklaması

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoda birlik ve kardeşlik üzerine açıklamalar yaptı. Genel Başkan Baş yaptığı paylaşımda, "'Bizim derdimiz, tasamız; millet kavga etmesin, millet birbirine düşmesin, bu millet kardeş olsun ayıranlara da 'kalleş' desin. Bizim kavgamız Erzincan İliç'teki madenlerimizin peşkeş çekilmesinedir. Biz bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz' dedi.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın açıklamaları şöyle;
"Bugün Güneydoğu'nun sınır kapısındayız. Bütün Güneydoğu'ya açılan kapı Gaziantep. Buradan girersiniz Güneydoğu'ya ülkenizin en tarihi, Mezopotamya'nın ortası, en verimli topraklarına giriş yaparsınız. Bereket hilali diye tarif edilen, yüzyıllar boyu, bin yıllar boyu insanlığın yeşerdiği yerde yaşayan halkımızla kardeşimiz dediğimiz insanlarla bugün bizi kavga ettiren bir siyasi iklimin ortasındayız.
Ben soruyorum, madem ben bugün Şanlıurfa'dan buraya gelen adayımla, O'nun akrabasıyla, eşiyle dostuyla, Diyarbakır'dan buraya gelen adayımla, eşiyle dostuyla, akrabasıyla kavga edecektim, Çanakkale'de omuz omuza niye çarpıştım? Bu vatanı kurmak için, madem bizi kavga ettireceklerdi, madem birbirimize düşecektik, biz niye canımızı ortaya koyduk ve bir vatan inşa ettik? Bizi kayıkçı kavgasıyla birbirimize düşürüyorlar. Bu ülkenin tek bir çıkar yolu var, o da bütün bir milletin kardeşliğidir, bütün bir milletin ortak akılla, ortak idealle yarınlara yürümesidir. Ama birisi Güneydoğu'nun partisi, birisi Güneybatı'nın partisi… Lanet olsun ikisine de… Eğer bizi kavga ettiriyorlarsa, yok olsunlar…
Bağımsız Türkiye Partisi, oy verdiğiniz için sizin çocuklarınıza mahcup olmayacağınız adrestir. Biz size kavgayı değil barışı getirecek adresiz. Biz, sizin oy verdiğiniz için gece başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyabileceğiniz adresiz. Bizim derdimiz, tasamız; millet kavga etmesin, millet birbirine düşmesin, bu millet kardeş olsun ayıranlara da 'kalleş' desin. Bizim kavgamız bu. Bizim kavgamız Erzincan İliç'teki madenlerimizin peşkeş çekilmesi. Bizim kavgamız Artvin Murgul'daki bakırın peşkeş çekilmesi. Bizim kavgamız Atatürk'ün 1937 yılında Batman'ın Raman dağında çıkardığı petrolün bugün yabancılara peşkeş çekilmesi. Biz bunu kabul etmiyoruz, biz bunu kabul etmeyeceğiz.
Son Dakika › Güncel › BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Birlik ve Kardeşlik Açıklaması - Son Dakika
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