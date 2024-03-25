BTP Lideri Hüseyin Baş, Fatih Erbakan'ın AKP'yi eleştirmesine cevap verdi - Son Dakika
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BTP Lideri Hüseyin Baş, Fatih Erbakan'ın AKP'yi eleştirmesine cevap verdi

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BTP lideri Hüseyin Baş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftarda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın AKP iktidarını Filistin üzerinden eleştirmesine cevap verdi. Baş, Erbakan'a ve iktidara, Necmettin Erbakan'ın İsrail ile yapılan anlaşmaları hatırlattı ve hükümetin bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi.

25.03.2024 13:46  Güncelleme: 13:48
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın AKP iktidarını Filistin üzerinden eleştirmesine dikkati çeken Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Hüseyin Baş, hem Fatih Erbakan'a hem de iktidara Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığı döneminde İsrail ile yapılan anlaşmaları hatırlattı. Baş, "'Senin baban değil miydi İsrail ile askeri anlaşma yapan, İsrail ile istihbarat anlaşması yapan, İsrail ile su anlaşması yapan. Bu anlaşmalara 'Tabu yıkan anlaşmalar' diyen senin baban değil miydi? Bunu diyecek hükümet ama diyemiyor. Niye? Çünkü kendileri de o babanın evladı" dedi.

BTP lideri Hüseyin Baş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın Bayrampaşa'da düzenlediği iftara katıldı. İftarın ardından partililere hitap eden BTP lideri, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş,  İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden katliamlarına dikkati çeken ve bu konuda iktidarın tavrını ve Filistin konusunun seçim malzemesi olarak kullanılmasını eleştirdi.

Konuşmasında isim vermeden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın iktidarı Filistin üzerinden eleştirmesine dikkati çeken Baş, hem Fatih Erbakan'a hem de iktidara, Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığı döneminde İsrail ile yapılan anlaşmaları hatırlattı. Baş, şunları söyledi:

"Şimdi bir tanesi çıktı, iktidarın oylarını bölüyormuş! Bütün siyasetini Filistin'in üzerine inşa etti. Hatta son günlerde çok popüler oldu, bir bilgi vermiş ve demiş ki; Mescid-i Aksa'nın etrafına dolandırılan dikenli tel Türkiye'den gidiyor. Yani 'Bu hükümet İsrail ile iş birliği içinde' demek istiyor. Dolayısıyla hükümetin eli ayağı birbirine dolandı, 'Biz ne cevap vereceğiz şimdi' diye. Vereceğiniz cevap belli: 'Senin baban değil miydi İsrail ile 20 tane gizli anlaşma yapan' diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki 'Senin baban değil miydi İsrail ile askeri anlaşma yapan, İsrail ile istihbarat anlaşması yapan, İsrail ile su anlaşması yapan.  Bu anlaşmalara 'Tabu yıkan anlaşmalar' diyen senin baban değil miydi? Bunu diyecek hükümet ama diyemiyor. Niye? Çünkü kendileri de o babanın evladı. Yani şunu bilin arkadaşlar, siyaset ne yazık ki sahteleşti."

BTP Lideri Hüseyin Baş, Fatih Erbakan\'ın AKP\'yi eleştirmesine cevap verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BTP Lideri Hüseyin Baş, Fatih Erbakan'ın AKP'yi eleştirmesine cevap verdi - Son Dakika

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