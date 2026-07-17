Bu Hafta 6 Yeni Film Vizyona Girecek - Son Dakika
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Bu Hafta 6 Yeni Film Vizyona Girecek

17.07.2026 09:23
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Bu hafta sinemalara 6 yeni film geliyor, dikkat çekenler arasında 'Baba' ve 'The Odyssey' var.

(ANKARA) - Bu hafta sinemalarda 6 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Tereza Nvotová'nın En İyi Yönetmen ödülünü aldığı "Baba", "Leyla'nın Kardeşleri" filminin yönetmeni Saeed Roustayi imzalı "Ceza" ile Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway'ın başrolde olduğu "The Odyssey" yer alıyor.

İşte o filmler:

Baba

Küçük kızını yanlışlıkla arabasında unutarak trajik bir olaya sebep olan Michal'ın, olayın ardından hukuki süreç, toplumsal yargılar ve suçluluk duygusuyla yüzleşmesi anlatılıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Tereza Nvotová

Oyuncular: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Peter Bebjak

Ceza

Okulda problemler yaşayan asi oğlu ile baş etmeye çalışan ve dul bir anne olan Mahnaz'ın, yeni erkek arkadaşıyla yapılan nişan töreninde yaşanan trajik bir kaza sonucu başından geçenler konu ediliyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Saeed Roustaee

Oyuncular: Parinaz Izadyar, Sinan Mohebi, Payman Maadi

The Odyssey

Truva Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve karısı Penelope ile yeniden bir araya gelmesini anlatıyor.

Tür: Aksiyon, Macera

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

Filistin 36

Film, 1936 yılında Filistin topraklarında Britanya'ya karşı başlayan isyan hareketini, köyüyle Kudüs arasında mekik dokuyan Yusuf'un gözünden anlatıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Annemarie Jacir

Oyuncular: Hiam Abbass, Kamel El Basha, Jalal Altawil

Noise: Lanetin Sesi

İşitme engelli Ju-young, küçük kız kardeşi Ju-hee'nin yeni taşındığı apartman dairesinden hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu öğrenince, gerçeği ortaya çıkarmak için binaya gider. Ancak Ju-young'un orada bulduğu şey, yalnızca bir boşluk değil; korku dolu bir sessizliktir. Apartman sakinlerine Ju-hee'yi sorduğunda aldığı yanıtlar tekinsizdir; herkes gürültüden şikayetçidir ve delice bir sessizlik arzusu içindedir. Ju-young araştırmasını derinleştirdikçe, kardeşinin kayboluşunun tesadüf olmadığını fark eder.

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Soo-jin Kim

Oyuncular: Lee Sun-bin, Kim Min-seok, Kyung-soo Ryu

Kybele'nin Laneti: İstila

25 haneden oluşan küçük ve sakin bir köyün huzuru, köy sakinlerinden birinin ağır bir psikolojik rahatsızlık yaşamaya başlamasıyla bozulur. Olayların ardından Ruken Hoca'nın köye gelişiyle açıklanması güç ve ürkütücü olaylar peş peşe yaşanır. Köyü görünmez bir karanlık kuşatırken, korku ve çaresizlik giderek büyür.

Tür: Korku

Yönetmen: Zülfü Hamit Altın

Oyuncular: Metin Keçeci, Fadime Yıldız, Özkan Şahin

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta 6 Yeni Film Vizyona Girecek - Son Dakika

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