Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzücüsü Irmak Yeşilçavdar, Black Sea Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzücüsü Irmak Yeşilçavdar, Black Sea Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü 14 yaşındaki Irmak Yeşilçavdar, Bulgaristan'da gerçekleşecek Black Sea Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Irmak Yeşilçavdar'ın başarısından gurur duyduklarını belirterek, gençlere desteklerinin süreceğini söyledi.

27.05.2024 12:44
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(İZMİR) - Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzücülerinden 14 yaşındaki Irmak Yeşilçavdar, Bulgaristan'da gerçekleşecek Black Sea Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcuyu ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Irmak bizim gurumuz. Onun gibi gençlere desteğimiz her zaman sürecek" diye konuştu.

Buca Belediyesi'nin "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında 6 yıl önce yüzmeye başlayan Irmak Yeşilçavdar, Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde sırt üstü yüzme dalında elde ettiği dereceyle milli takımda forma giymeye hak kazandı. Bulgaristan'ın Varna kentinde 7-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Black Sea Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek Yeşilçavdar, ilçenin de gururu oldu.

Milli sporcuyu ziyaret eden Başkan Duman, şunları söyledi:

"Irmak başarılarıyla bizi gururlandıran bir sporcumuz. Kendisine destek vermekten onur duyuyoruz. Bulgaristan'dan iyi haberlerle döneceğine inancımız tam. Buca'da yaşayan her gencimiz, her çocuğumuz bizim için çok kıymetli. Güzel bir gelecekleri olması için ailelerine ve kendilerine her anlamda desteği sürdürmeye devam edeceğiz."

Buca Belediyesi sayesinde tanıştığı spor ile hayatında yeni bir kapı aralandığını belirten Irmak Yeşilçavdar ise "7 Haziran'da Bulgaristan'da düzenlenecek Yıldızlar Milli Takım Yarışı'nda ülkemizi ve Buca Belediyesi'ni gururlandırmak istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzücüsü Irmak Yeşilçavdar, Black Sea Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzücüsü Irmak Yeşilçavdar, Black Sea Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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