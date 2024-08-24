Buca Belediyesi Orman Yangını Riskine Karşı Temizlik Çalışması Yaptı

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(İZMİR)- Buca Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle beraber meydana gelen orman yangını riskine karşı, ilçenin ormanlık alanlarında çevre temizliği gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da katıldığı çalışmada orman ve civarında yangın riski oluşturabilecek 5 ton atık toplandı.

Geçen günlerde İzmir'in çeşitli ilçelerinde meydana gelen yangınlarda konut, iş yerleri ve canlılar büyük zarar görürken Buca Belediyesi de aynı acıların ilçede tekrar yaşanmaması için harekete geçti. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da katıldığı temizlik çalışmasına Bucalılar Sosyal Dayanışma Platformu üyeleri, muhtarlıklar ve vatandaşlar katıldı.

"Yaptığımız çalışma bir çoban ateşi"

Yıldızlar Mahallesi'nden başlanan temizlik çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini ve daha önce orman yangınlarına karşı ilk müdahaleyi sağlamak için bölgeye su bidonları bıraktıklarını hatırlatan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman "Bidonlarımızın yerinde durduğunu gördük. Bunun için de tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Yapılan temizlik çalışmasıyla Buca'da çoban ateşini yaktıklarını ve toplanan atıkların daha çok izmarit, mangal atığı ve cam kırığı olduğuna dikkat çeken Başkan Duman, bu nedenle yapılan çalışmanın önemli olduğunu belirterek "Temizlik çalışması yaparken, atıkların daha çok cam kırığı ve mangal atığı olduğunu gördük. Bunlar yangınların en büyük sebeplerinden. Umarım bu yaşanan facialardan sonra vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet gösterip bu tür malzemeleri ormanlarda bırakmazlar. Ormanlarımıza sahip çıkarlar. Bugün yaptığımız çalışma bir çoban ateşi. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.