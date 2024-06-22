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(İZMİR) - İzmir'in merkezinde en fazla tarımsal araziye sahip ilçe olan Buca'da, Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi açılıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşlara tarımsal üretim alanında eğitimler vereceklerini belirterek, "Tarım kültürümüzü yeniden canlandıracak çalışmalara imza atmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, ilçenin tarım kültürünü canlandırmak adına yakın zamanda faaliyete geçireceği Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi ile tarımsal üretim alanında eğitim vermeye başlayacak. Köy Enstitüsü ruhunu yaşatacak proje ile çiftçilere, vatandaşlara geleneksel ve modern üretim teknikleri, gübreleme, ilaçlama gibi konularda eğitimler verilirken çocuklar ve gençlerin de toprakla buluşması sağlanacak. Tarım Okulu içinde kurulacak Atalık Tohum Merkezi de yerli tohumun sürdürülebilirliği için özel çalışmalarda bulunacak.

Kadim tarım kültürü yeniden canlanacak

Buca'yı Buca yapan değerli unsurlardan birinin tarım olduğuna dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Cennet Buca'nın geçmişine baktığımızda tarımsal üretimin yaşamın merkezinde olduğunu görüyoruz. 17. yüzyılda yaşamış ünlü gezgin Evliya Çelebi eserinde Buca'dan şöyle bahsetmiş; 'Bu köye vardım ki, sanki dünya üzerinde bir cennet mekanıdır. Uzun sarımtırak çekirdeksiz üzümlerini yedik, soğuk pınarlarından içtik'. Buca her dönemde zengin tarım ürünleri ile İzmir'in ve bölgenin incisi olmuştur. Tarımsal zenginliği ile cumhuriyet öncesinde Avrupalı zengin tüccarların dikkatini çekmiş, ilk demiryolu hatlarından biri Buca'nın ünlü üzümlerini Alsancak Limanı'ndan tüm dünyaya ulaştırmak amacıyla Alsancak - Buca arasında kurulmuştur. Bu kadim kültürün evlatları olarak Tarım Okulu ile tarım kültürümüzü yeniden canlandıracak ve destekleyecek çalışmalara imza atmaya hazırlanıyoruz."

Neler yapılacak?

Buca Belediyesi Tarım Okulu projesi kapsamında, İzmir'de yaşayan çocuklar ve gençlere bilimsel tarım metotları anlatılacak; geleneksel üretim araçları tanıtılacak. Yetişkinlere ise uzmanlar ve akademisyenler tarafından budama, tarımsal sulama, besleme ve aşılama eğitimleri verilecek.