BUCAKUT, İzmir depreminin 6. yılında AFAD öncülüğündeki tatbikata katıldı

(İZMİR)- Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), 30 Ekim İzmir depreminin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla İzmir Valiliği koordinasyonunda, AFAD öncülüğünde düzenlenen bölgesel deprem tatbikatına katılarak arama-kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), 30 Ekim 2020'de 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin 6'ncı yılında, İzmir Valiliği koordinasyonunda ve AFAD öncülüğünde düzenlenen, "İzmir Bölgesel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı"nda yer aldı.

Tatbikat senaryosu gereği, şiddetli sarsıntıdan en ağır hasarı alan bölge Buca ilçesi olarak belirlendi. Depremin ilk anından itibaren kriz protokollerini devreye sokan yetkililer, eski Buca Cezaevi alanını afet anı için ana toplanma, lojistik ve koordinasyon merkezi haline getirdi. BUCAKUT ekipleri, tam donanımlı araçları ve uzman personeliyle hızlıca koordinasyon merkezindeki yerini alarak saha operasyonlarına dahil oldu.

BUCAKUT OKULLARDAKİ YIKIMLARDA MÜCADELE ETTİ

Buca Ortaokulu ve Meşkure Şamlı Ortaokulu'nda senaryo gereği kısmi yıkımların meydana gelmesiyle birlikte alarm verildi. Olay yerine intikal eden BUCAKUT ekibi, arama kurtarma operasyonunda görev aldı. AFAD ve diğer ekiplerle birlikte çalışan BUCAKUT personeli, yıkılan okul binalarında enkazın güçlendirilerek yaralıların güvenli bir biçimde bölgeden uzaklaştırılması operasyonlarını başarıyla yürüttü.