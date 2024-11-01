Budist Rahipten Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika
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Budist Rahipten Filistin'e Destek Çağrısı

Budist rahip Santamano, Gazze'deki duruma karşı kurumsal Budizm'in sesini yükseltmesini istedi.

01.11.2024 11:48
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İsrail'e desteğin sona ermesi çağrısıyla ABD'nin Londra Büyükelçiliği karşısında kurulan çadır kampında kalan Budist rahip Ajahn Santamano, Budizm'in kurumsal olarak Gazze'de yaşananlara karşı sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere'de düzenlenen Filistin'le dayanışma eylemlerine 1 yıldır katılan ve ABD'nin Londra Büyükelçiliği karşısında kurulan çadır kampında kalan Budist rahip Santamano, burada AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Büyükelçilik önünde kamp kurmanın önemine işaret eden Santamano, "ABD, Filistin'de 1 yıldan uzun süredir yaşanan soykırımın ana faili. Siyonistler komşularına saldırıyor, Lübnan'ı bombalıyor, Gazze'de soykırımın şiddetini artırıyor, etnik temizlik yapıyor, hastaneleri bombalıyor ve çocukları toplu olarak katlediyor. Bunların tamamı, ABD'nin devam eden silah tedarikiyle, fonlamasıyla ve maddi desteğiyle oluyor." dedi.

ABD'deki siyonist varlığın, bu ülkede bir tür askeri karakol görevi gördüğünü kaydeden Santamano, "Tüm bunlar bizim burada 7 gün 24 saat dikkati çekmeye çalıştığımız şeyler. Bir kişi sürekli uyanık kalıyor, yoldan geçenlerle konuşuyoruz, elçilik dışında protesto yapıyoruz ve sürekli bu noktadayız. Onlara bu soykırımda işbirlikçi olduklarını hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Filistin eylemleri insan toplumu için neyin mümkün olabileceğini gösteren bir ütopya"

Santamano, 520 milyonu aşkın inanan sayısıyla dünyanın en büyük 4. dini Budizm'in tüm canlılara şefkat göstermeyi emrettiğini belirterek "Gerçek bir soykırım yaşandığında bunu durdurmak için insan olarak elimizden gelen her şeyi yapmak çok önemlidir." diye konuştu.

Budist kurumların Gazze'de yaşananlar konusundaki duruşu hakkında ise Santamano, "Ne yazık ki çok az sayıda Budist rahip Filistin için bir şeyler yapıyor ve kurumsal olarak sessiz kalınıyor. Küçük bir grup rahip ve inanan, çok aktif. Bazısı Batı Şeria'da, bazısı ABD, Avrupa ve İngiltere'de çok aktif." değerlendirmesini yaptı.

Santamano, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıları protesto etmek amacıyla İngiltere'de 1 yıldır yapılan ulusal ve yerel eylemlere katıldığını vurguladı.

Rahip Santamano, eski İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın "Nefret Yürüyüşü" olarak nitelediği Filistin'e destek eylemleriyle ilgili, "Bu eylemler bir anlamda insan toplumu için neyin mümkün olabileceğini gösteren bir ütopyaya benziyor. Çok kapsayıcı ve hoşgörülü." dedi.

Gösterilerde insanların birbirini koruduğu, çocuklara ve yaşlılara destek olduğu, her din ve ırktan katılımcının yer aldığını kaydeden Santamano, Gazze'de yaşananlara karşı herkesin gücünün yettiğini yapmasının önemine işaret etti.

Buna protestolara katılmak, yazılar yazmak ya da düşüncelerini dile getirmenin de dahil olduğunu anlatan Santamano, sabit fikirleri olan insanları değiştirmenin zor olduğunu ancak halihazırda onları değiştirmek için çalışanlara destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Londra Büyükelçiliği, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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