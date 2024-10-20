Büfe İşletmecisinden Dikkat Çeken Uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büfe İşletmecisinden Dikkat Çeken Uyarılar

Geniş Video İzle

İnegöl'de bir büfe işletmecisi, veresiye borçlardan bıkarak uyarı yazıları astı.

20.10.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde müşterilerinin veresiye defteri kabaran büfe işletmecisi Ömer Cabir (50), çaresiz kalınca, dükkanının dört bir yanına uyarı yazıları astı. Cabir'in, 'Ayağınıza sigara istemeyin, girin içeriden alın', 'Cumartesi günleri borcunu ödemeyenin hesabı kesilir', 'Birazdan bırakırım, geçerken öderim, cumartesi yanındayım, aybaşı getireceğim, bıktık bu laflardan paran varsa al, yoksa alma', yazdığı uyarı yazıları dikkat çekti.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 8'inci Mobilya Sokak'ta 15 yıldır büfe işleten Ömer Cabir, tost, poğaça, çay, bisküvi ve sigara sattığı 40 metrekarelik büfesinin dört bir yanını uyarı yazılarıyla doldurdu. Veresiye borçlardan bıkan Cabir, büfesinin camına, kapısına ve duvarlarına astığı yazılarla, borcu olan müşterilerinin borcunu ödemesini, yeni müşterilerinin ise borç yapmamasını istiyor. 'Ayağınıza sigara istemeyin, girin içeriden alın', 'Cumartesi günleri borcunu ödemeyenin hesabı kesilir', 'Birazdan bırakırım, geçerken öderim, cumartesi yanındayım, aybaşı getireceğim, bıktık bu laflardan paran varsa al, yoksa alma' yazdığı uyarı yazılarıyla dikkat çeken Cabir, çaresiz kaldığı için bu yönteme başvurduğunu söyledi. Ömer Cabir, "15 yıldır büfe işletmecisiyim. 15 yıldır insanlarla uğraşıyoruz büfede. Adam geliyor, şurada 1 bardak çay içiyor, 'Ağabey birazdan bırakırım' diyor. Burada aylarca samimiyet kuruyor, 1 sene boyunca her hafta düzenli olarak ödeme yapıyor, yapıyor. Ondan sonra birkaç hafta borç yazdırıp ya sokağı terk ediyor ya işi bırakıyor. Aylarca WhatsApp'tan yazıyorsun dönüş yapmıyor, aylarca telefonu reddediyor, cevap vermiyor. Ama burada kendi oturduğunda, birisi ödeme yapmadığında kendisine, küfür üzerine küfrediyor. Kendine gelince yok bir şey. Adama diyorsun, 'Borç sigara isteme', adam geliyor 'Ağabey bu bana geçerli mi', kime geçerli olacak başka. Yabancılar gelip istemez bunu. Bunun gibi işte, yıllardır yazıyorsun hep ama insanlar hep uğraştırıyor işte. Biri gidiyor, biri geliyor" diye konuştu.

'GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORLAR'

Yaşadığı tecrübeler karşısında böyle bir yönteme başvurmak zorunda kaldığını söyleyen Cabir, "'Birazdan bırakırım' diyorlar, hiç zamanında bırakıldığını göremedik. 'Geçerken öderim' diyorlar, hiç geçtiklerini de göremedik. 'Cumartesi yanındayım' diyor, cumartesi zaten sanayiyi terk ediyor adam. 'Ay başı tamam ağabey garanti' diyor. Maaşta tamam, avansta tamam. Hep tamam hep tamam ama, daha önce yaşadığımız çok olay oldu. Adam beni akşam evdeyken arıyor, 'Ağabey neredesin, büfeye gelmiştim borcumu getirmeye' diyor. Tamam kolayı var bu işin, kapının altından parayı gönder. Sabah 6'da geliyoruz işe, kapının altında para falan yok. Arıyorsun adamı diyorsun, 'Usta parayı atmamışsın', 'Ağabey acilen Bursa'ya gitmem gerekti' diyor. Be mübarek diyorsun, saatler mi sürüyor kapının altından para atmak. Gözünün içine baka baka yalan söylüyor" dedi.

'BU YAZILAR, YENİ GELEN İNSANLARI DURDURACAK'

Büfesine astığı uyarı yazılarının caydırıcı olduğuna da dikkat çeken Ömer Cabir, şöyle konuştu:

"Bu yazılar yeni gelen insanları durduracak, mesela gelecek sigara isteyecek. 'Borç sigara istemeyin' yazısını görecek. Bu yazıyı gösteriyor, 'Ağabey cumartesi ne demek' diyor, 'Ne demek olacak, pazartesi bir şey alamazsın' diyorum. Yeni geldiyse buraya, taşındıysa, yeni bir işe başladıysa, bir şey istemeye cesaret edemiyor. 'Bu yazmış, bu bana vermez' diye düşünüyor. Caydırıcı oluyor gerçekten. Borcun bana göre miktarı yoktur, 1 lira da olsa getir ver kardeşim, 100 lira da olsa. Ben burada aldığım her malı sigara, bisküvi, poğaça, sucuk hepsini peşin alıyorum. Sen niye kıyaslama yapıyorsun ki. 1 lira da olsa borçtur, 100 lira da olsa borçtur. Borcunu ödeyeceksin bu kadar basit. Ama işte adam hala haklı çıkmaya çalışıyor, hep aynı senaryolar."

Büfe İşletmecisinden Dikkat Çeken Uyarılar
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İnegöl, Güncel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büfe İşletmecisinden Dikkat Çeken Uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 03:46:59. #1.12#
SON DAKİKA: Büfe İşletmecisinden Dikkat Çeken Uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.