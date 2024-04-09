Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin olağanüstü kongresi için açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin olağanüstü kongresi için açıklama yaptı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kongrede aday olmayacağını duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Kavuncu, partinin bu süreci en güçlü şekilde atlatması için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

09.04.2024 16:07  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kongrede aday olmayacağını duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Kavuncu "Partimin bu süreci en güçlü şekilde atlatması için mücadeleye devam edeceğim. 7 yıldır beraber hareket ettiğim, hep ana nehre akan ve İYİ Parti için her şeyi yapabilecek fedakar, geniş bir yapımız var. Onlarla son süreci değerlendirip bir yol haritası belirleyeceğiz" dedi.

Geçen 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yüzde 0,63 oy almıştı. Kavuncu, partisinin Türkiye genelindeki başarısızlığının ardından partideki Teşkilat Başkanlığı görevinden de geçen çarşamba günü istifa etmişti.

Genel Başkan Meral Akşener de dün, 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Kavuncu ise şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklamasını saygıyla karşılıyorum. Kurucu genel başkanımıza yapacağımız en büyük teşekkür, vereceğimiz en büyük hediye, partimizi güçlendirerek kalıcı hale getirmek ve bu vasıtayla millete hizmeti önceliklendirerek onu gururlandırmaktır. Partimin bu süreci en güçlü şekilde atlatması için mücadeleye devam edeceğim. Bunu hem partimize emek veren on binlerce teşkilat mensubumuza karşı görev hem de 14 Mayıs 2023'te genel seçimlerinde bize oy veren seçmene karşı bir sorumluluk olarak görüyorum. Türkiye'de, son 25 yıldır kurulmuş ve bu ölçüde başarı sağlamış başka bir siyasi parti yoktur. Kurumlar, ancak kendileri için fedakarca çalışan, kurumun menfaatini ön planda tutan mensuplarıyla ayakta kalırlar. Bu sayı ne kadar fazlaysa, kurum o kadar güçlü olur. İYİ Parti iktidar olmak için kurulmuş bir partidir. Dolayısıyla kapsayıcı ve kucaklayıcı olmak zorundadır. Marjinal yaklaşımlar, katı ve bağnaz ideolojik söylemler bizi bu hedefe götürmeyecektir. Zira bu alanda, Türk siyasetinde bir boşluk olduğunu düşünmüyorum.

"KADROLAR ÇOK ÖNEMLİDİR"

Son yerel seçimlerde de seçmen iki büyük parti arasında tercihte bulunmuş, bunun dışında kalan sayıca ufak bir orana sahip seçmen, ideolojik yönü ağır basan partileri seçmiştir. Kadrolar çok önemlidir. Farklılıkları bir arada tutabilmek, kurumun kapasitesini ve gücünü doğrudan etkiler. Kurumun kapasitesini ve gücünü doğrudan etkileyen bir başka önemli unsur ise siyaseti ahlaklı bir şekilde yapan kadroların varlığıdır. Siyaseti ahlaklı bir şekilde yapanların gidişi elbette hepimizi üzer ve kapımız onlara her zaman açık olmalıdır. Siyasi yapılar büyük organizasyonlardır. Dolayısıyla, gerek sistemsel gerekse insani ilişkilerden kaynaklanan gruplaşmalar olabilir. Bunlar doğaldır. Bu gruplar, ufak dereler misali ana nehre aktığı sürece nehri güçlendirir. Ancak dere yatağını değiştirirse o zaman sıkıntı başlar. 7 yıldır beraber hareket ettiğim, hep ana nehre akan ve İYİ Parti için her şeyi yapabilecek fedakar, geniş bir yapımız var. Onlarla son süreci değerlendirip bir yol haritası belirleyeceğiz. Güzel ülkemizin partimizin varlığına ihtiyacı var. Bu şuurla hareket edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Buğra Kavuncu, Meral Akşener, Milletvekili, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin olağanüstü kongresi için açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:44 5 katlı binanın balkonu çöktü, yaşlı kadın aşağıya düşerek yaralandı 5 katlı binanın balkonu çöktü, yaşlı kadın aşağıya düşerek yaralandı
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:40 Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi
13:26 İYİ Parti, Ordu’da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK’ye başvurdu İYİ Parti, Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye başvurdu
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 17:00:04. #1.11#
SON DAKİKA: Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin olağanüstü kongresi için açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement