Bugün Batı Antalya ve İç Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bugün Batı Antalya ve İç Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Bugün Batı Antalya ve İç Anadolu\'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batısı ve Göller Yöresi'nde, İç Ege'de ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel kuvvetli olması nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

30.05.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı uyarılara göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batısı ve Göller Yöresi'nde, İç Ege'de ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, bugün Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın batısında, Denizli, Uşak, Afonkarahisar, Kütahya, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batısında ve kuzeyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Göller Yöresi, su baskını, İç Anadolu, Fırtına, Antalya, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün Batı Antalya ve İç Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:57 Hastane sırası beklemeye son 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor Hastane sırası beklemeye son! 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor
11:50 Türkiye’ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa’da bulundu Türkiye'ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa'da bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 15:06:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bugün Batı Antalya ve İç Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement