Bugün Bazı İllerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin son yaptığı değerlendirmelere göre, bugün Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 29, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 30, en düşük 23; İzmir'de en yüksek 34, en düşük 23 derece olacak.