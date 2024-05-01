Bugün birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Bugün birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenirken, vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

01.05.2024 10:17
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(ANKARA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM verilerine göre, yağışların; Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MGM tarafından paylaşılan verilere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, VATANDAŞLARI UYARDI

MGM, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Bugün birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bugün birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

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