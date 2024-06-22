Bugün Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Yükseliyor - Son Dakika
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Bugün Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Yükseliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak yağışlar görülecek.

22.06.2024 10:15
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MGM verilerine göre, Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava sıcaklıkları 7 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. En yüksek hava sıcaklıkları Aydın'da 43, Şanlıurfa'da 42, Denizli, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da 41, Kahramanmaraş 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 18, İstanbul'da en yüksek 29, en düşük 21, İzmir'de en yüksek hava sıcaklığı 36, en düşük 23 derece olacak.

Bugün Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Yükseliyor
Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Yükseliyor - Son Dakika

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