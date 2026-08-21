Burdur Belediyesi Yaz Sanat Kursları’nın dönem sonu sergisi gerçekleşti - Son Dakika
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Burdur Belediyesi Yaz Sanat Kursları’nın dönem sonu sergisi gerçekleşti

Burdur Belediyesi Yaz Sanat Kursları’nın dönem sonu sergisi gerçekleşti
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Burdur Belediyesi tarafından 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen Yaz Sanat Kursları'nın dönem sonu sergisi, İstasyon Park'ta gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Biz çocuklarımızı geleceğe hazırlarken bir şeyler üretmenin konforuna, keyfine ve sonucuna ulaşmasının sonuçlarını görmeye çalışıyoruz" dedi.

(BURDUR)- Burdur Belediyesi tarafından 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen Yaz Sanat Kursları'nın dönem sonu sergisi, İstasyon Park'ta gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Biz çocuklarımızı geleceğe hazırlarken bir şeyler üretmenin konforuna, keyfine ve sonucuna ulaşmasının sonuçlarını görmeye çalışıyoruz" dedi.

Burdur Belediyesi'nin 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Sanat Kursları'nın dönem sonu sergisi gerçekleştirildi. İstasyon Park'ta düzenlenen etkinliğe Yeni Parti Milletvekili İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Belediye İş Burdur Sendika Başkanı Ferit Çelikbaş, belediye meclis üyeleri, veliler ve çocuklar katıldı.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, çocukların yaklaşık bir buçuk ay boyunca düzenli olarak sanat kurslarına katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli milletvekilim, değerli yol arkadaşlarım, kıymetli veliler, yarınımızın güvencesi yavrularımız. Bugün bu alanı sizler doldurdunuz. Sizler bu evlatlarımızın, bu yavrularımızın yaklaşık bir buçuk aydır böyle her gün bir mesaiye gidiyormuş gibi gidip çamurla buluştuğu, bir şeyler ürettiği ve bu ürettiğinden keyif alarak bir şey yaratmanın keyfine varmasının tanıklığını ediyorsunuz. Bizim geleneksel hale getirdiğimiz bu yıl sonu sergimizde de biz başka bir şeyle övünç duyuyoruz, başka bir şeyle kıvanç duyuyoruz. Çünkü biz çocuklarımızı geleceğe hazırlarken sadece temel eğitim, matematik, fen ya da tarih üzerine aldıkları bir eğitim değil; çocuklarımızın varsa yeteneğini ortaya çıkartmak ya da yoksa da birlikte paylaşarak bir şeyleri büyütmek, bir şeyleri birlikte yaşamak, eğlenerek bir şeyleri üretmenin konforuna, keyfine ve sonucuna ulaşmasının sonuçlarını biz de burada görmeye çalışıyoruz.

Biz 2014 yılında göreve başladığımızda bir el sanatları merkezinin ne anlama geleceğini aslına bakarsanız anlatmaya çalıştık. Onca eksiğimiz varken böyle bir binanın yapımının gereksiz olduğunu düşünenlere de şöyle bir cevap vermeye çalıştık. Orada tarihi el sanatımız sayılan alaca dokumayı üretirken bir taraftan da seramik atölyemizi açıp gençlerimize, çocuklarımıza, emekli olmuş ve emekliliğinde bir şeyler üretebilmek için, vaktini doğru kullanabilmek için bizlerle birlikte olmak isteyen değerli hemşerilerimize bir alan yaratmak istediğimizi söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada bir taraftan amatör çalışmalar yapılırken bir taraftan da birçok profesyonel üretimi ortaya koyuyoruz. Bugün 200'e yakın gencimizin, çocuğumuzun, evladımızın keyifle geçirdiği zamanın bir sonucu olarak burada serginin açılması, çocuklarımızın gelecekte özgüvenine önemli katkı sunmaktadır. Benim desteklememden öte sizlerin veliler olarak destek olması ve sahip çıkması, bizlerin kattığı emekten çok daha kıymetlidir. Biz Burdur'u huzurlu, yaşanabilir bir kent yapmanın yanı sıra sanata değer veren, eğitime değer veren ve çocuklarımızın geleceğin teminatı olarak geleceğe doğru hazırlanmasında iyi şeyler yapan bir belediye olarak anılmayı çok arzularız."

Kaynak: ANKA

Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi Yaz Sanat Kursları’nın dönem sonu sergisi gerçekleşti - Son Dakika

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