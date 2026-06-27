Burdur'da Av Tüfeğiyle Cinayet - Son Dakika
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Burdur'da Av Tüfeğiyle Cinayet

Burdur\'da Av Tüfeğiyle Cinayet
27.06.2026 14:22
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Burdur'da A.Ç., tartıştığı Hasan Akay'ı av tüfeğiyle vurdu, Akay hastanede hayatını kaybetti.

BURDUR'da, A.Ç. evinin önünde çıkan tartışmada, av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı Hasan Akay, (41) götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Karasenir Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. ile oturduğu müstakil evin önüne kendisiyle konuşmaya gelen Hasan Akay arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., evinden çıkardığı av tüfeğiyle ateş ederek Akay'ı sırtından yaraladı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Akay, kurtarılamadı. Şüpheli A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hasan Akay, 3. Sayfa, Cinayet, Burdur, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Av Tüfeğiyle Cinayet - Son Dakika

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