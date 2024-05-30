Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Olayı İncelemesi - Son Dakika
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Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Olayı İncelemesi

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Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize giren ve rahatsızlanan 3 hastanın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş, diyaliz ünitesine su sağlayan ünitenin bulunduğu bölümde savcı ile inceleme yaptı. Soruşturma devam ederken, olayın neden kaynaklandığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

30.05.2024 14:47
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BURDUR Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra rahatsızlanan ve 3 hastanın ölümü ile sonuçlanan olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş, diyaliz ünitesine su sağlayan ünitenin bulunduğu bölümde savcı ile inceleme yaptı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanan 33 hastadan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i Denizli'de tedaviye alındı. Antalya'da entübe edilen hastalardan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (88) ve Somalili Amına Abas Jaba (67), hayatını kaybetti. Mustafa Demir ve Saniye Aksöz'ün cenazesi Burdur'da toprağa verilirken, Amına Abas Jaba'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan 18 hastanın tedavisi sürerken, 12 hasta da taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın konu ile ilgili görevlendirdiği müfettiş, dün akşam Burdur'a geldi. Sabah saatlerinde kapatılan diyaliz merkezine gelen müfettiş, diyaliz ünitesine su sağlayan ünitenin bulunduğu bölümde savcı ile inceleme yaptı. Polislerin buradaki 7/24 saatli nöbeti devam ederken, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Öte yandan 3 ölümle sonuçlanan olayın neden kaynaklandığına dair yetkili makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Burdur Devlet Hastanesi\'nde Diyaliz Olayı İncelemesi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Olayı İncelemesi - Son Dakika

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