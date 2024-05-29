Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Olayında Vefat Edenlerin Sayısı 3'e Yükseldi - Son Dakika
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Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Olayında Vefat Edenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

Burdur Devlet Hastanesi\'nde Diyaliz Olayında Vefat Edenlerin Sayısı 3\'e Yükseldi

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize giren ve tedavi altına alınan 33 hastadan biri daha hayatını kaybetti. Vefat edenlerin sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili olarak Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, hastaların durumlarının takip edildiği ve adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

29.05.2024 20:13
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VEFAT EDENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra tedavi altına alınan 33 hastadan biri daha yaşamını yitirdi. Vefat edenlerin sayısının 3'e yükseldiği olayla ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinden hizmet almış olup çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastalarımızın durumları hakkındaki süreç Müdürlüğümüz tarafından çok yakın takip edilmektedir. Antalya ilinde 23 hastamızın, Afyonkarahisar ilinde 6 hastamızın, Isparta ilinde 3 hastamızın ve Denizli ilinde 1 hastamızın takipleri yapılmıştır. 1 hastamız Antalya ilinde, 1 hastamız da Afyonkarahisar ilinde entübe halde tedavi altındadır. 28.05.2024 Salı günü, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altındayken, birlikte KOAH rahatsızlığı da bulunan 70 yaşındaki Mustafa Demir ve 29.05.2024 Çarşamba günü entübe halde 2. basamak yoğun bakım hastası olup, diyaliz tedavisi de alan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde yoğum bakım servisinde takibi yapılan konjestif kalp yetmezliği hastası 87 yaşındaki Saniye Aksöz ve 67 yaşındaki Amına Abas Jama adlı hastalarımız yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmişlerdir. Bugün itibari ile Afyonkarahisar iline sevk edilen hastalardan 5'i ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'si taburcu edilmiştir, diğer hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kederli ailelerimize başsağlığı diler, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Olayında Vefat Edenlerin Sayısı 3'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Olayında Vefat Edenlerin Sayısı 3'e Yükseldi - Son Dakika
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