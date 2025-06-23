Büro Memur-Sen\'den ABD\'ye Protesto

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen üyeleri, başkanlar kurulu ve Ankara teşkilatlarının katılımıyla, Amerika'nın, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılarına olan desteğini protesto etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen, Filistin ve Türk bayrakları taşıyan sendika üyeleri, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Dünya ABD'den büyüktür", "Katiller öldürüyor dünya seyrediyor" yazılı pankartlar açtı.

"Katil Amerika Ortadoğu'dan defol", "Kahrolsun ABD emperyalizmi", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atanlar, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, zalimlere karşı susmanın, zulmü kabullenmek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Emperyalist Amerika'nın, yıllardır Ortadoğu coğrafyasında kurduğu kanlı senaryoların artık gizlenemez hale geldiği" görüşünü aktaran Yazgan, şunları kaydetti:

"Amerika, kendi menfaati uğruna mazlumların kanını akıtmakta, coğrafyamızın haritasını yeniden çizmek istemektedir. İran'a saldırarak bölgeyi ateşe atan bu anlayış, sadece bir ülkeyi değil, İslam dünyasını hedef almaktadır. Biz biliyoruz ki bugün hedef İran'dır yarın Türkiye olabilir. Hedef dün Irak, Suriye, Afganistan'dı bugün Kudüs, Gazze ve Tahran'dır."

Açıklamanın ardından Yazgan ile beraberindekiler, tekbirler eşliğinde ABD Büyükelçiliği önüne bebek kıyafeti ve emzik takılı siyah çelenk bıraktı.