Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "700. Fetih Yılı'nı Yaşanan, Hissedilen ve Paylaşılan Bir Yıl Haline Getiriyoruz"

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümünü yıl boyunca düzenleyecekleri etkinliklerle onurlandıracaklarını belirterek, "Bursa'mızın köklerinden aldığımız ilhamla, tarihten güç alarak, geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu yüzden 700. Fetih Yılı'nı yaşanan, hissedilen ve paylaşılan bir yıl haline getiriyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bursa'nın Fethinin 700. Yılı" kapsamında düzenlenecek etkinliklerin tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Fethin 700'üncü yılı kapsamında düzenlenecek bilimsel, akademik ve kültürel etkinliklere ilişkin bilgi verilen toplantıya Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, programın Danışma Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı.

"Bursa, geçmişin mirası, geleceğin imzasıdır"

Bozbey, yedi asrı aşan bir hafızayı, yürüyüşü, iradeyi ve büyük medeniyeti hep birlikte geleceğe taşıma kararlılığını ortaya koymak için bir arada olduklarını söyledi. Bursa'nın 700 yıl önce başlayan büyük dönüşümünü ve yolculuğunu, köklerindeki eşsiz mirasa sahip çıkarak aynı kararlılıkla gelecek asırlara taşıyacaklarını ve miras bırakacaklarını belirten Bozbey, "Bursa, geçmişin mirası, geleceğin imzasıdır. Bu büyük yıl dönümünü yıl boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle onurlandıracağız. Kentimizin her köşesinde geçmişten geleceğe güçlü bir bağ kuracağız. 2026 yılının tamamını '700. Fetih Yılı' olarak ilan ettik" diye konuştu.

"Bizler bugün o çınarın gölgesinde duruyoruz"

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesinde; Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Zeynep Dörtok Abacı, Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yaşayanlar ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay'dan oluşan Danışma Kurulu ile birlikte sürecin yönetileceğini aktaran Bozbey, "Hazırlıklarımızı Ekim 2024'te başlattık. Bursa'nın özellikleri ve tarihsel kimliği hakkında araştırmalar yapan bilim insanlarını kentimize davet ettik. Bu yılı sadece anma yılı olarak değerlendirmiyoruz. Hatırlama, anlama, sahiplenme ve geleceğe taşıma yılı olarak görüyoruz. 700 yıl önce bu topraklara düşen tohum, sıradan bir tohum değildi. Adaletle filizlenen, emekle büyüyen, inançla kök salan, yüzyıllara meydan okuyan bir çınarın tohumudur. Bizler bugün o çınarın gölgesinde duruyoruz. Tarihimizin yeni bir eşiğine hep birlikte adım atmanın onurunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın, fethinin 700. yılında köklerinden aldığı güçle asırlara meydan okumaya devam ettiğinin altını çizen Bozbey, Bursa'nın dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran bir milletin devlet olma iradesinin filizlendiği eşsiz bir kent olduğunu vurguladı. 1302 yılında Yenişehir Ovası ve çevresinin fethedilmesiyle Osmanlı'nın ilk merkezinin Yenişehir olduğunu, 1326 yılında Bursa'nın fethine kadar geçen 24 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin Yenişehir'de şekillendiğini, köklerini burada derinleştirdiğini anlatan Bozbey, Bursa'nın 1326'daki fetihle birlikte bir "payitaht" kimliği kazandığını anlattı.

Orhan Gazi'nin, 1331'de İznik'in fethiyle birlikte şehri imar etmek ve İslam kültürünü yerleştirmek amacıyla başkenti bir süreliğine İznik'e taşıdığını hatırlatan Bozbey, ilk Osmanlı Medresesi olan İznik Medresesi'nin de bu dönemde açıldığını sözlerine ekledi. 1335'de ise payitahtlık unvanının tekrar Bursa'ya döndüğünü belirten Başkan Mustafa Bozbey, kentin kuruluştan İstanbul'un fethine kadar geçen süreçte Osmanlı'ya üç kez başkentlik yaptığını, devletin asıl ruhunun şekillendiği yer olduğunu dile getirdi.

Bursa'nın sadece bir fetih kenti olmadığına, bir devlet aklının, bir yönetim anlayışının ve bir medeniyetin doğduğu merkez olduğuna dikkati çeken Bozbey, "Yalnızca yedi asırlık takvim yapraklarını çevirmiyoruz. Aynı zamanda Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bu uzun yürüyüşün, bu topraklarda yeşeren ortak hafızasını geleceğe taşıyoruz. Bu noktada diyoruz ki: Köklerimizden geleceğe… Biliyoruz ki köklerini unutan bir gelecek güçlü olamaz. Geçmişiyle bağ kuramayan bir yarın, kalıcı olamaz. Bursamızın köklerinden aldığımız ilhamla, tarihten güç alarak, geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu yüzden 700. Fetih Yılı'nı; yaşanan, hissedilen ve paylaşılan bir yıl haline getiriyoruz" dedi.

"2026 yılında, üç başkent kol kola olacak"

2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin tarihi sergilerden akademik buluşmalara, sanat etkinliklerinden çocuklara özel programlara, söyleşilerden keşif rotalarına kadar zengin ve kapsayıcı bir içerikle Bursa'nın dört bir yanına yayılacağını söyleyen Bozbey, tarihin yalnızca kitaplarda değil, sokaklarda, meydanlarda ve insan hafızasında yaşadığını hatırlattı. Bu anlayışla 700. Fetih Yılı'nı Bursa'nın sınırlarının dışına taşıdıklarının altını çizen Bozbey, "2026 yılında, üç başkent kol kola olacak. Bursa, Edirne ve İstanbul. Üç başkent… Üç dönem… Üç büyük hikaye… Bursamızda filizlenen çınar, Edirne'de köklerini sağlamlaştırdı. İstanbul'dan şahlanarak dünyayı kuşattı. Böylesi bir tarih, dünya tarihinde çok az kente nasip olmuştur. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Edirne ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte bu büyük mirasın sorumluluğunu omuzluyor, yıl boyunca yaşayarak ve yaşatarak gelecek nesillere aktarıyoruz" diye konuştu.

"Turizm açısından fırsata dönüştürülmeli"

"Bu gurur hepimizin! Bu tarih hepimizin" diyen Bozbey, "Gelin, hep birlikte yedi asırlık bir çınarın hikayesini kutlayalım. Gelin, Bursamızın 700. Fetih Yılı'nı 2026 yılı boyunca sürecek etkinliklerle birlikte yaşayalım, birlikte yaşatalım. Bursamızın fethinin 700. yılı, köklerimizden geleceğe uzanan bu büyük yürüyüşte hepimize kutlu olsun. Yedi asırlık çınarımızın gölgesi daim, yarınlarımız aydınlık olsun. Bursa'nın, fethin 700. yılını turizm açısından da fırsata dönüştürmesi gerektiğine inanıyorum. Bu fırsatı değerlendirmek, Bursa'yı dünyaya tanıtmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Çarşıbaşı bölgesinde ses ve ışık gösterisi

Etkinliklere ilişkin de bilgi veren Bozbey, anma törenlerinin Osmanlı'nın ilk kuruluş hutbesinin okunduğu Yenişehir Kumluk Camii'ndeki mevlit programıyla başlayacağını açıkladı. Çarşıbaşı bölgesinde dijital "mapping" teknolojisi, müzik, ışık ve sahne sanatlarının bir araya geldiği görkemli bir görsel şölen ve kutlama programı gerçekleştirileceğini belirten Bozbey, "3-4-5 Nisan'da 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Uluslararası Sempozyumu' ve 14-15-16 Mayıs'ta 'Topraktan Gelen Hafıza' Anadolu Seramik Kültürü Sempozyumu düzenlenecek. İstanbul Heritage Fuarı'nın basın toplantısı da Bursa'da yapılacak. Hazırlayacağımız stantta 700. yıl etkinliklerini ve mirasa yaklaşımlarımızı aktaracağız. KUDEB aracılığıyla kentin çok katmanlı mirasının bilimsel ve denetimli restorasyon süreçleri yürütülerek gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak. Sur kapılarından türbelere ve saraylara uzanan bir hafıza yolculuğu sunan rota düzenlenecek" dedi.

700'üncü yıl anısına özel gün pulu

Osmanlı'nın ilk camilerinden Alaaddin Bey Camii'nin haziresinin aslına uygun olarak onarıldığını aktaran Bozbey, ilk altı Osmanlı padişahının türbelerine yerleştirilen QR kodlar aracılığıyla Türkçe, İngilizce, Arapça sesli rehberlik hizmeti sunulacağını belirtti. Osmanlı hanedanlarına ait puşidelerin serim töreni yapılacağını sözlerine ekleyen Bozbey, şunları söyledi:

"'İktidarın yüzü, gücün sembolü' sikke sergisi, Yoğurtçu Baba haziresi restorasyonu, Emir Sultan Cami'nin hazire-mezarlık alanı restorasyonu, Tarihi Bursa Surları Fetihkapı kazamat mahali bakım onarımı yürütülecek. 'Hüsn-i hat ve medeniyet' hat levhaları sergisi düzenlenecek. '700. yılda Ortak Bellek: Çengiç Ailesi koleksiyonu sergisi' tanıtılacak. 'Yansımalar' Bursa Kent Akademisi yıl sonu sergisi hazırlanacak. 'Kutlu Rüya' sanal gerçeklik gezici sergisini de Bursalılarla buluşturacağız. Pınarbaşı Parkı için hazırlanan ve fethi anlatan orijinal İznik çinisi pano, 6 Nisan'daki fetih yürüyüşünün ardından törenle açılacak. 700. yıl anısına özel gün pulu yaptırıyoruz. Hazırlanan pulda, kuruluş dönemine ait ilk altı padişahın minyatür portreleri yer alacak."

700'üncü yılda 700 çınar fidani

Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı anısına 700 çınar fidanı dikileceğini belirten Bozbey, "Fetih Kupası" adı altında "Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması" düzenleneceğini kaydetti. Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yılına özel Uludağ zirve tırmanışı gerçekleştirileceğini aktaran Bozbey, "Pınarbaşı Parkı'nda özel olarak tasarlanan zaman yolculuğu alanında çocuklar, Osmanlı dönemini oyun, canlandırma ve atölyeler aracılığıyla yaşayarak öğrenecek. UNIMA Bursa Şubesi tarafından hazırlanan 'Fetih' konulu gölge oyunu, yıl boyunca Karagöz Müzesi ve çeşitli dış alanlarda izleyiciyle buluşacak. 700. yıl temalı müze atölyeleri ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Osmanlı mutfağı temasıyla düzenlenecek Gastronomi Festivali, 700. Yıla özel lezzetleri Bursa'nın günlük yaşamına taşıyacak. BURFAŞ sosyal tesislerinde 700. yıl menüsü adıyla Bursa'nın köklü mutfak kültürünü yansıtan 'Osmanlı mutfağı menüsü' eklenecek" diye konuştu.

Programın Danışma Kurulu üyeleri adına konuşan BUÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeynep Dörtok Abacı, Bursa'nın fethiyle Osmanlı Beyliği'nin cihan devletine evrildiğini ve toprağa düşen bir tohumun asırlık çınara dönüştüğünü söyledi. Amerika, Avrupa ve Türkiye'den alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla 3-5 Nisan 2026'da 'Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı Uluslararası Sempozyumu'nun düzenleneceğini açıklayan Abacı, sempozyumun sonunda bir kitap hazırlanarak kent tarihine kazandırılacağını anlattı.

2026 yılı boyunca tarih, arkeoloji, edebiyat, iktisat, mimari ve sanat tarihi alanlarında çalışmalar yapan akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla panel ve söyleşiler düzenlenerek Bursa'nın fethinden 700 yıl sonrasına kadar uzanan sürecin ele alınacağını belirten Abacı, tüm etkinliklerin Bursa'nın tarihsel ve kültürel belleğinde belirgin bir iz bırakmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Soru cevap bölümünün ardından Tiyatro Şube Müdürlüğü tarafından Orkestra Şube Müdürlüğü'nün katkılarıyla "Gök Kubbenin Altında Bir Gümüş Kubbe" eserinin sunumu gerçekleştirildi.