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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Şehrin Altyapısına Yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Arıtma Tesisi’nin 17 bin metreküplük günlük kapasitesini 51 bin metreküpe çıkartan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni törenle hizmete açtı. Bu tür yatırımların çevre için bir zafer olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "AB standartlarına uygun ‘ileri biyolojik’ arıtma sistemleriyle donatılan tesisimiz, yarının da ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmış bir mühendislik başarısıdır" dedi.

14.05.2025 14:09
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Arıtma Tesisi'nin 17 bin metreküplük günlük kapasitesini 51 bin metreküpe çıkartan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni törenle hizmete açtı. Bu tür yatırımların çevre için bir zafer olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "AB standartlarına uygun 'ileri biyolojik' arıtma sistemleriyle donatılan tesisimiz, yarının da ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmış bir mühendislik başarısıdır" dedi.

Daha temiz bir gelecek, daha yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir bir Bursa için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi'nin mevcut 17 bin metreküplük günlük kapasitesini 51 bin metreküpe çıkartan ve AB standartlarına uygun olarak donatılan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni törenle hizmete açtı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, CHP İznik İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yöneticileri, meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Tesisimiz, 150 bin kişiye hitap edebilecek şekilde tasarlandı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi'nin çok önemli bir sorunu ortadan kaldıran bir tesis olduğunu vurguladı. Toprağı, suyu, doğayı ve yarınları düşünerek önemli bir yatırımı daha Bursa'ya kazandırdıklarını belirten Bozbey, projenin kendileri için yalnızca teknik bir başarı olmadığını, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğunu savunan yönetim anlayışlarının da güçlü bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

2050 yılı göz önünde bulundurularak planlanan tesisin, artık 150 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştığını belirten Bozbey, "AB standartlarına uygun 'ileri biyolojik' arıtma sistemleriyle donatılan tesisimiz, yarının da ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmış bir mühendislik başarısıdır. Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisimiz ile mevcut 17 bin metreküplük günlük kapasite 51 bin metreküpe çıkarılmıştır. Özellikle müsilajla mücadelede etkili bir ilerleme daha sağlamış oluyoruz. Orhangazi'nin nüfusu 82 bini aştı. Tesisimiz, 150 bin kişiye hitap edebilecek şekilde tasarlandı. Artık bu bölgedeki her bir vatandaşımız, sağlıklı bir çevrede güvenle yaşayabilecek. Bu yatırım, Orhangazi'de yaşam kalitesini artıran ve halk sağlığını doğrudan gözeten önemli bir kalkınma hamlesidir. Projenin finansmanı tamamıyla Avrupa Yatırım Bankası'ndan temin edilen kaynakla, İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlanmıştır. Projeye sağladıkları katkılardan dolayı İller Bankası'na teşekkür ediyorum. Projemiz, bölgeye ve Bursa'ya hayırlı olsun" dedi.

"Yaklaşık 27 civarında tür Marmara Denizi'ni terk etti"

Bursa'nın yaklaşık 155 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu hatırlatan Bozbey, müsilaj konusunun 2007 yılında kendini gösterdiğini, 2021 yılında ise denizin feryat etmesiyle müsilajın tartışılmaya başlandığını ifade etti. Marmara'nın tümü düşünülerek ileri biyolojik arıtma tesislerinin tamamen bitirilip faaliyet geçirilmesi gerektiğini belirten Bozbey, şöyle devam etti:

"Evsel ve sanayi atıklarının ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra Marmara Denizi'ne verilmesiyle deniz kendini tekrar korumaya alacaktır. Yaklaşık 27 civarında tür Marmara Denizi'ni terk etti. Sebebi bizleriz. Marmara'da 30 milyona yakın insan yaşıyor. Yıllardır yapılması gerekenleri yapmadığımız için çok büyük sorumluluğumuz var. Bu tesis, bunun için önemlidir. Bundan sonra yapılacak tesislerin anlamı bu denli büyüktür. 2021 yılında 'Ben ölüyorum, bana iyi bakın, ölürsem içimde canlı yaşayamaz' diyen Marmara Denizi'nin feryadını iyi anlamalıyız. Müsilajın birçok yerde görüldüğünü, deniz altında tabaka oluşturduğu biliyoruz. Vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Kaçak deşarj gördüğünüz yerleri bizlere bildirin. Nilüfer Çayı'nın ardından derelerde de tespit çalışmaları yapacağız. Çocuklarımızın geleceğiyle oynuyorlar. Çevreye zarar verenleri cezalandırmak bizim en büyük sorumluluğumuz."

"Su tüketimini artık daha tasarruflu yapmalıyız"

Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesinin tarihsel ve tarımsal üretim açısından son derece önemli olduğunu belirten Başkan Bozbey, mahallelerin sorunlarını bildiklerini, özellikle su depolarının değişimi için çalıştıklarını anlattı. İçme suyu konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapılacağını söyleyen Bozbey, "Derdimiz Bursa. Derdimiz Bursalılar. Sorunları en aza indirmek bizim en büyük görevimizdir. Ekiplerimizle gece gündüz durmadan proje hazırlıyoruz ve hayata geçiriyoruz. Ancak özellikte su tüketimini artık daha tasarruflu yapmalıyız. İklim değişiminden dolayı barajlarımızdaki su seviyeleri, geçmiş yıllara göre düştü. Bu arada uzun yıllardır durumu konuşulan Karsak Deresi, artık arıtma tesisimizle birlikte konuşulmayacaktır. Sadece temizlik yaparak Karsak Deresi'nin temiz akmasını sağlayacağız. Ayrıca Gedelek Mahallesi'nde yıllardır çevre sorununa neden olan turşu üretim tesislerinin atık suları da bu sistemle arıtılabilecek. Bu yapılanların hepsi çevre için bir zaferdir. Biz 'Yeşil Bursa' sözünü bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu sorumluluğu da bilimle, ortak akılla ve güçlü iş birlikleriyle yerine getiriyoruz. Her mahalleye, her haneye, dokunan projeler üretmeye devam edeceğiz. Her yeni yatırımda da doğamızı, sağlığımızı ve geleceğimizi öncelemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarından teşekkür

Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ise tesisin bölgeye ve Bursa'yı hayırlı olmasını diledi. Marmara Denizi'ne olumsuz etkilerin tesisle birlikte bertaraf edileceğini anlatan Karamehmetoğlu, çevreye yapılan yatırımdan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve BUSKİ'ye teşekkür etti.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve BUSKİ'nin çevreye duyarlı yatırımları kapsamında ileri biyolojik sistemle çalışacak olan ve kapasitesi artırılan Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi'nin hayırlı olmasını diledi. Arıtma tesisinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, Orhangazi'ye ve İznik Gölü'ne zarar veren, Gemlik Körfezi'nde kirliliğe sebebiyet veren turşu ve zeytin atıklarının artık arıtmaya girecek olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise yaz aylarıyla birlikte denizin altındaki müsilajın kendini göstermeye başladığını ifade ederek yatırımın önemine dikkat çekti. Başkan Mustafa Bozbey'e çevreci yaklaşımından dolayı teşekkür eden Deviren, tesisin hayırlı olmasını diledi.

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır, çevreye duyarlı yatırımların en güzel örneklerinden birinin açılışının yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve BUSKİ'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle tesis hizmete alındı. Başkan Bozbey ve beraberindekiler daha sonra tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Şehrin Altyapısına Yatırım - Son Dakika

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