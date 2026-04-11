Bursa'da Cinayet: Damat Adayı Kadını Öldürdü

11.04.2026 16:12
Gemlik'te Fatma Ekinci'yi boğazından keserek öldüren Erdi B. yakalandı, altınları ile suçunu itiraf etti.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Fatma Ekinci'yi (65) evinde boğazını keserek öldüren Erdi B. (30) yakalanıp, gözaltına alındı. Çaldığı altınlarla yakalanan ve ailenin damat adayı olduğunu öne süren Erdi B., suçunu itiraf etti.

Olay, dün Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nihat Ekinci (69), cuma namazını kılmak üzere camiye gitmek için evden ayrıldı. Namazdan sonra eve dönen Ekinci, eşi Fatma Ekinci'yi yerde hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Ekinci'nin, boğazının kesilerek öldürüldükten sonra evde bulunan yüklü miktardaki altın ve ziynet eşyasının çalındığını belirledi.

EVİNDE ÇALDIĞI ALTINLARLA YAKALANDI

Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından Fatma Ekinci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cinayeti aile ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen ilçede bilgisayar tamirciliği yapan Erdi B.'nin işlediğini saptadı. Şüpheli, gece saatlerinde evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada öldürülen Fatma Ekinci'ye ait altın ve ziynet eşyaları bulundu.

KANLI KIYAFETLERİNİ ÇÖP KONTEYNERİNE ATMIŞ

Emniyete götürülen Erdi B.'in ifadesinde Fatma Ekinci'nin kızı ile olan ilişkisinden dolayı 'damat adayı' olduğunu öne sürdüğü bildirildi. Nihat Ekici'nin cuma namazına gideceğini bildiğini, altınların nerede saklandığından haberdar olduğunu belirten Erdi B., cinayetin ardından üzerinde kan bulunan kıyafetler ile olayda kullandığı bıçağı farklı mahallerde çöp konteynerine attığını itiraf etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis, çöp konteynerinden bulup çıkardığı kanlı kıyafet ve cinayette kullanılan bıçağı Cumhuriyet savcılığına teslim etti.

Kaynak: DHA

