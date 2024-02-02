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Bursa'da yeğenini çöp evde alıkoyan teyze serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bursa'da yeğenini çöp evde alıkoyan teyze serbest bırakıldı

Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

02.02.2024 13:53  Güncelleme: 14:47
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Bursa'daki çöp ev skandalında yeni bir gelişme yaşandı. İki yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi Kamuran Pınar A. hakim önüne çıktı. Hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan teyzenin yargılandığı davada tahliye kararı çıktı.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

10. Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleşen duruşmaya, hakkında "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Kamuran Pınar A. ile avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve çöp evde bulunan çocuğun annesi Yasemin A'nın avukatı katıldı. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 10 Mayıs'a ertelendi.

BURSA'DA ÇÖP EV SKANDALI

Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya (45) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti. Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, 2022'nin temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Bursa\'da yeğenini çöp evde alıkoyan teyze serbest bırakıldı
Kaynak: AA

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Karakan : Yargılama 30.5 yıl yatılan 1yıl, harika bir adaletimiz var. 13 0 Yanıtla

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