Bursa\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistinlilere destek vermek için yürüyüş yapıldı.

Gazze ile Dayanışma Platformunca organize edilen etkinlikte, Setbaşı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar tarafından, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık", "Bursa'dan Gazze'ye direnişe bin selam" şeklinde sloganlar atıldı.

Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Gazze ile Dayanışma Platformu sözcüsü Serdar Taybova, Filistin'deki insanlar için zalimlerle savaştıklarını belirtti.

Yaşanan savaşın sadece bir Filistin İsrail savaşı olmadığının altını çizen Taybova, "Bu küresel bir savaştır. bütün dünyayı ilgilendiren bir intifadadır. Irkçılık, Avrupa merkezcilik, ırktan, tenden, renkten, dilden doğan ayrımcılıkların hepsini ayaklarımızın altına alıyor ve kardeşliği seçiyoruz. İnsanlığın izzetini ve şerefini yücelten Gazze'deki kardeşlerimizin yanında yer almayı seçiyoruz. Kahrolsun ırkçılık, yaşasın kardeşlik." ifadesini kullandı.

Tüm dünyanın bu olaya karşı net bir tavır içinde olduğunu dile getiren Taybova, şunları kaydetti:

"Bugün dünya net bir şekilde ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta sömürgeci geçmişlerinden dolayı Güney Amerika'yı, Afrika'yı Asya'yı sömürgeleştiren Batılıların kolaylıkla anladığı yerleşimci işgalci İsrail'le, bir tarafta bütün dünyanın vicdan sahipleri, vicdan sahibi Hristiyanlar, vicdan sahibi Yahudiler, vicdan sahibi Batılılar, Doğulular, Asyalılar, Afrikalılar, herkes meydanlarda. Bu bir insanlık savaşıdır ve bu sadece bir edebi laf değildir. Bu gerçekten bir insanlık savaşıdır. Hepimizin gözleri önünde cereyan etmektedir."

Grup, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından dağıldı.