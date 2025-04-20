Bursa'da Geleneksel Kına Gecesi Etkinliği Düzenlendi

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında kına gecesi programı düzenlendi. Belediye Başkanı Erkan Aydın, şehir hayatı içerisinde unutulan gelenekleri, örf ve adetleri yaşatmak istediklerini söyledi.

DAĞ-DER Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte kına eğlencesi öncesi gençler, Belediye Başkanı Aydın'ı davul ve zurnayla karşıladı. DAĞ-DER yönetimi ile çok sayıda vatandaşın katıldığı kına eğlencesi, halk oyunları ekiplerinin ateş etrafındaki oyunları ile başladı. Kına gecesinde Başkan Aydın da oyunlara eşlik etti.

Kültür Merkezi'nin bahçesinde toplanan erkekler ve damat, ateş başında oyunlar oynarken, kadınlar ise binanın üst katındaki salonda gelin için kına yakma töreni düzenledi.

Aydın'ın bakır tepsi içerisindeki gelin kınasını düğün alayına teslim etmesiyle birlikte kına töreni başladı. Gelin kınasının geleneksel türküler eşliğinde yakılmasının ardından, dağ yörelerine ait oyunlar oynandı.

Etkinlikle, bin yıllık kına yakma geleneği bugüne taşındı.

"Yeni kuşakların bu gelenekleri bilmesini istiyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, kına gecesinde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"20 yıldır düzenlediğimiz Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri ile geleneksel köy düğünü ve kına gecesi eğlencesini günümüzde yaşatıyoruz. Böyle köy düğünleri ve kına geceleri maalesef artık yapılmıyor. Gençlerimiz, ekonomik sıkıntılardan dolayı artık düğün dahi yapamaz oldu. Geleneklerimiz ve göreneklerimiz yaşasın diye Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'nde köy düğünü ve köy kınası etkinliklerine yer veriyoruz. Şehir hayatı içerisinde unutulan gelenekleri, örf ve adetleri yaşatmak istiyoruz. Yeni kuşakların da bu gelenekleri tanımasını, bilmesini arzuluyoruz. Pazar günü Soğukpınar Mahallesi'nden gelin aldıktan sonra Çaybaşı Mahallesi'nde yapacağımız köy düğünü ile kültürümüze ait çok eski bir geleneği günümüze taşıyacağız. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını coşkuyla kutlayacağız"

Gelecek yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yılının kutlanacağını hatırlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Buraları yurt edinmemizi sağlayan başta Osman Gazi, Orhan Gazi ve Şeyh Edebali olmak üzere tüm atalarımızı sevgi, saygı ve rahmet ile anacağız. Bursa'nın fethinin 700'üncü yılında hem kuruluşu hem de kurtuluşu kutlamak istiyoruz. Bursa'nın düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Şükrü Naili Paşa'yı, Keles Kıranışıklar Köyü'nden Saadettin Efe'yi, Harmancık'tan Canım Efe'yi ve tüm dağ müfrezesini de sevgi saygı ve rahmet ile anacağız. Bursa'ya ve Osmangazi'ye yakışan bir program gerçekleştireceğiz."