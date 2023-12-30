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Bursa'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Bursa'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşamını Yitirdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaybolan ve bilinci kapalı halde bulunan 90 yaşındaki alzaymır hastası Arif Çelik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çelik'in cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa\'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşamını Yitirdi
30.12.2023 - 12:53,  Güncelleme: 12:55
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kaybolduktan sonra bilinci kapalı bulunan 90 yaşındaki alzaymır hastası, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Kızılhisar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Arif Çelik'e dün öğlen yemek getiren yakınları, yaşlı adamın evinde olmadığını fark etti.

Bir süre bekleyen yakınları, Çelik geri dönmeyince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, BAKUT, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH arama kurtarma ekipleri, ???????alzaymır hastası olduğu belirtilen adamı bulmak için çalışma başlattı.

Çelik, dron araması sonucu Kızılhisar ile Mecidiyeköy arasında, çalılıkların içinde bilinci kapalı şekilde bulundu.

Ekipler tarafından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Arif Çelik'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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