Bursa'da Kömür Ocağı İhalesi İptal Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Kömür Ocağı İhalesi İptal Edildi

Keles'te planlanan kömür ocağı ihalesi, Enerji Bakanı Bayraktar tarafından iptal edildi.

18.02.2025 12:44
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(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın soru önergesine verdiği yanıtta Bursa'nın Keles ilçesinde Kozağacı Vadisi'nde yapılması planlanan kömür ocağı ihalesinin iptal edildiğini açıkladı. Sarıbal, bölgede kömür ocağı projelerinin 2006 ve 2012'de de iptal edildiğini anımsatarak, "Kozağacı 3'üncü kez mücadeleyi kazandı" ifadesini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Keles ilçesi Kozağacı Vadisi'nde yapılması planlanan kömür ocağı ihalesine ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nce 18 Aralık 2024 tarihinde yapılan ihaleyi gündeme getirdi. Sarıbal, bölgede yapılacak kömür ocağının tarımsal üretim açısından olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkati çekerek, "Bursa'nın Keles ilçesinde yer alan Kozağacı Vadisi, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sağlayan, kiraz ve ceviz üretimi başta olmak üzere bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunan bir bölgedir. Bölge halkı, 2006 ve 2012 yıllarında gündeme gelen 'termik santral ve kömür ocağı' projelerine karşı tepkisini göstermiş ve bu projeler halkın mücadelesi sonucu iptal edilmiştir" ifadesini kullandı.

Bayraktar, soru önergesine verdiği yanıtta ihalenin iptal edildiğini belirterek, "Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından Bursa ilimizin Keles ilçesinde yer alan S: 10428 sicil numaralı sahanın, milli ekonomimize kazandırılabilmesi amacıyla ihale edilmesi planlanmış olup, devam eden süreçte ihale iptal edilmiştir" ifadesini kullandı.

Sarıbal, Bayraktar'ın yanıtına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kozağacı 3'üncü kez mücadeleyi kazandı" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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