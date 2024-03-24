Bursa'da meyve bahçesinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bursa'da meyve bahçesinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

Bursa\'da meyve bahçesinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ailesinin haber alamadığı kişi, kendi meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

24.03.2024 00:07  Güncelleme: 00:26
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iftardan önce evden çıkan ve ailesinin saatlerdir kendisinden haber alamadığı 28 yaşındaki genç, kendilerine ait meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

HABER ALAMAYINCA ARAMAYA ÇIKTILAR

28 yaşındaki Latif A. ailesine iftar saatinden önce bahçede bir işi olduğunu söyleyerek evden ayrıldı. Yakınları, eve dönmediği için aramaya çıktıkları Latif A'yı Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi yakınlarındaki bahçelerinde başından vurulmuş halde buldu.

Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran yakınları hemen 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan araştırma sonucunda netlik kazanacak.

Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu
Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu
Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu
Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu
Kaynak: AA

Bursa Adli Tıp Kurumu, Osmangazi, Bursa, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da meyve bahçesinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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