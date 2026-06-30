Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı bir mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor - Son Dakika
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