Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor - Son Dakika
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Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

30.06.2026 10:20
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan 2 katlı bir mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı bir mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İTFAİYE ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerinden görüntüler:

Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor
Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor
Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Osmangazi, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor - Son Dakika
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