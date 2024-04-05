Bursa\'da Öğretmenler Kadim Mekanları Geziyor

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Milli Eğitim Bakanlığının 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlattığı vizyon projelerden Öğretmen Akademileri çatısı altında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan 11 akademiden biri olan Kadim Mekanlar Akademisi kapsamında Yıldırım Bayezid Külliyesi ve Molla Yegan Medresesi'ndeki Çocuk Üniversitesi gezildi.

Akademi kapsamında Bursa'da görev yapan öğretmenler gönüllülük esasına göre başvuru yapıp Bursa'nın kadim mekanlarını profesyonel rehber eşliğinde geziyor.

İlki Ulu Cami'de gerçekleştirilen etkinliğin ikincisi, yaklaşık 40 öğretmenin katılımıyla Yıldırım Bayezid Külliyesi'nin gezilmesiyle başladı.

Yıldırım Bayezid Camisi giriş kapısında toplanılıp, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren tarihçi ve kokartlı rehber Faruk Kurt tarafından caminin, Yıldırım Medresesi ve Türbesi'nin anlatımından sonra Molla Yegan Medresesi'ne geçildi. Medresenin içinde anlatım, bölümlerin incelenmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.

Kadim Mekanlar Akademisi Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Öğretmen Akademileri ile duygu, düşünde ve davranışta güzeli arayan, Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyetinin aklıselim, kalbiselim, zevkiselim seslenişinin bugünlere sunduğu çağrıya kulak verecek nesilleri yetiştiren çelebi öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.