Milli Eğitim Bakanlığının 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlattığı vizyon projelerden Öğretmen Akademileri çatısı altında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan 11 akademiden biri olan Kadim Mekanlar Akademisi kapsamında Yıldırım Bayezid Külliyesi ve Molla Yegan Medresesi'ndeki Çocuk Üniversitesi gezildi.
Akademi kapsamında Bursa'da görev yapan öğretmenler gönüllülük esasına göre başvuru yapıp Bursa'nın kadim mekanlarını profesyonel rehber eşliğinde geziyor.
İlki Ulu Cami'de gerçekleştirilen etkinliğin ikincisi, yaklaşık 40 öğretmenin katılımıyla Yıldırım Bayezid Külliyesi'nin gezilmesiyle başladı.
Yıldırım Bayezid Camisi giriş kapısında toplanılıp, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren tarihçi ve kokartlı rehber Faruk Kurt tarafından caminin, Yıldırım Medresesi ve Türbesi'nin anlatımından sonra Molla Yegan Medresesi'ne geçildi. Medresenin içinde anlatım, bölümlerin incelenmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.
Kadim Mekanlar Akademisi Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Öğretmen Akademileri ile duygu, düşünde ve davranışta güzeli arayan, Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyetinin aklıselim, kalbiselim, zevkiselim seslenişinin bugünlere sunduğu çağrıya kulak verecek nesilleri yetiştiren çelebi öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Öğretmenler Kadim Mekanları Geziyor - Son Dakika
Ege İhracatçı Birlikleri'nin Mart ayındaki ihracatı yüzde 6,7 düşerek 1 milyar 729 milyon dolardan 1 milyar 612 milyon dolara geriledi. Maliyet artışları ve rekabet gücündeki azalma ihracatta gerilemeye sebep oldu. Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 10, tarım ürünleri ihracatı yüzde 6 geriledi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korurken, tütün sektörü ihracat artış rekortmeni oldu. Egeli madenciler ise Çin'e yapılan ihracatta rekor kırdı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi Projesi kapsamında Manavgat ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yüzde 30 hibeli süt yemi desteği sağladı. Bu destekle süt üretiminin artırılması ve maliyet yükünün azaltılması hedefleniyor.
İsrail istihbaratına Türkiye'de topladığı bilgileri aktaranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?