Bursa'da 3. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da 3. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Bursa\'da 3. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 11 yaşındaki bir kız çocuğu evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

28.02.2024 06:59  Güncelleme: 07:00
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 3. kattaki evinin penceresinden düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Hatun Mahallesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi'nde, 11 yaşındaki Şefika Ç, 5 katlı binanın 3. kattaki evinin penceresinden kaldırıma düştü.

Ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Şefika Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 3. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

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