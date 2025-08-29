Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Bursa\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
29.08.2025 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iddiaya göre, Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde Haktanur A. ile Yiğit K, henüz ismi öğrenilemeyen husumetlisiyle karşılaştı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ, 2 YARALI VAR

İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlarla Haktanur A. bacağından, Yiğit K. ise kalçasından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Yıldırım, 3-sayfa, Güncel, bursa, Polis, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi
Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü
Sağlık Bakanlığı’ndan usulsüz randevu iddialarına net yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan usulsüz randevu iddialarına net yanıt
Tekirdağ’da feci kaza 1 ölü, 2 yaralı Tekirdağ'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

22:21
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler
21:22
Fenerbahçe’de kritik toplantı bitti Teknik direktör için 4 aday var
Fenerbahçe'de kritik toplantı bitti! Teknik direktör için 4 aday var
18:55
Gazze tezkeresi Meclis’te oy birliği ile kabul edildi
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
18:25
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi Kurtulmuş’u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere
18:04
Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu
Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu
17:49
Bahçeli ile CHP’li vekil arasında TBMM’de dikkat çeken diyalog
Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 22:59:16. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.