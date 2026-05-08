Bursa'da Trafik Kazası: 5 Yıl Hapis

08.05.2026 11:01
Hüseyin Başaran, çocuk ölümlerine neden olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'da otomobili ile hastaneden dönen Gülsüm (38) ve Birol Bahadır (36) çiftinin hafif ticari aracına çarpıp, hasta çocukları Mert'in (4) ölümüne neden olduğu iddia edilen Hüseyin Başaran (33), yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada müşteki sanık olarak yargılanan, kazada ağır yaralanan ve oğlunun ölümü 16 gün sonra psikolog eşliğinde öğrenen Birol Bahadır da 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası aldı.

Kentte yaşayan Gülsüm ve Birol Bahadır çifti, 2015 yılında evlendi. 5 yıl boyunca çocukları olmayan çiftin, gördüğü ilaç tedavisinin ardından 'Mert' ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Plastik üretimi yapan fabrikada çalışan Birol Bahadır ile ev kadını Gülsüm Bahadır, 11 Nisan 2024'te ateşlenen Mert'i, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki özel tıp merkezine götürdü. Bahadır çifti, oğullarının tedavisinden sonra saat 00.30 sıralarında evlerine dönerken kaza geçirdi. Birol Bahadır'ın kullandığı 16 VEC 523 plakalı hafif ticari araca, evlerinin bulunduğu Belde Sokak'ta Hüseyin Başaran idaresindeki 16 ARL 705 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Birol ve Gülsüm Bahadır yaralandı, arkada çocuk koltuğunda oturan Mert camdan fırlayıp metrelerce savrularak Başaran'ın kullandığı otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mert Bahadır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mert'in yaralı anne ve babası, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp kaldırıldıkları hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

KAZA KAMERADA

Kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Başaran ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Başaran, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanırken, kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ana yolda ilerleyen Hüseyin Başaran'ın kullandığı otomobilin, ara sokaktan çıkan Birol Bahadır idaresindeki hafif ticari araca yandan çarptığı görüldü.

ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜ, PSİKOLOG EŞLİĞİNDE SÖYLENDİ

Mert Bahadır'ın cenazesi, kazadan 1 gün sonra akrabaları tarafından toprağa verildi. İç kanama geçiren ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Bahadır çifti, öldüğü söylenmeyen oğullarının cenazesine katılamadı. Gülsüm ve Birol Bahadır'a, çocuklarının ölüm haberi, 16 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal servise alınınca psikolog eşliğinde verildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi incelemesi sonrası kaza anında Hüseyin Başaran'ın yüzde 25 oranında kusurlu olduğu belirlendi. Dava dosyasını rutin olarak inceleyen Bursa 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi, henüz iddianamesi hazırlanmayan Başaran'ın tahliyesine karar verdi. Bahadır ailesinin savunmasını üstlenen Avukat Tuncay Özdemir ise eksiklikler ve hata içerdiği gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu ile bilirkişi raporuna itiraz etti.

RAPORA İTİRAZ EDİLDİ

Soruşturmanın tamamlanması ile tutuksuz sanıklar Başaran ve baba Birol Bahadır hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle ayrı ayrı dava açıldı. Yargılama sürerken; Bahadır ailesinin avukatı Tuncay Özdemir, kazayı görmesine rağmen tanık olarak gösterilmeyen Cihan Y.'ye ulaştı. Mahkemede ifade veren Cihan Y., olay akşamı otomobiliyle seyir halindeyken sol tarafından hızlı bir şekilde geçen Hüseyin Başaran'ın kullandığı otomobilin, kavşakta kaza yaptığını söyledi. Bunun üzerine Asliye Ceza Mahkemesi dosyaların birleştirilmesine ve 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkine karar verdi. Birol Bahadır'ın avukatı Tuncay Özdemir'in, Adli Tıp Raporu'na itirazı sonrası yeniden rapor düzenlendi. Bu rapor doğrultusunda tali kusurlu olan sanık Hüseyin Başaran'ın asli kusurlu olduğu belirlendi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GİTTİ

7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Hüseyin Başaran ile müşteki sanık baba Birol Bahadır'ın yanı sıra taraf avukatları katıldı. İki sanığın da birbirinden şikayetçi olduğu duruşmada; esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanıkların, 'Taksirle birden fazla insanın ölümüne veya bir ya da birden fazla kişinin ölümü ile yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

'SİZ ÜSTÜNSÜNÜZ AMA BİR DE YÜCE ALLAH VAR'

Son sözü sorulan baba Birol Bahadır, "Davanın en başından beri dile getirdik, suçun hep bize atılması söz konusuydu. Karşı taraf hiçbir şekilde suç kabul etmeyip, suçu bize attı. İnisiyatif olarak siz, mahkeme heyeti üstünsünüz. Ama bir de yüce Allah var. Bir vicdan vardır. Karar verirken vicdanınızı gözetmenizi talep ediyorum" diyerek beraatini istedi. Hüseyin Başaran ise oğlunu kaybeden Birol Bahadır'dan şikayetçi olduğunu söyleyip, "Olay nedeniyle çok üzgünüm. Olayda kusurum yoktur. Keşke olmasaydı. Müşteki sanıktan şikayetçiyim" dedi.

MAHKEME HEYETİ, 'TAKDİR İNDİRİMİ' UYGULADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Birol Bahadır'a 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet, takdir indirimi ile bu cezayı 1 yıl 11 ay 10 güne düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hüseyin Başaran'ın da 6 yıl hapis cezası 5 yıla düşürülürken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

