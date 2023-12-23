Bursa, Kütahya ve Yalova\'da Gazze\'ye destek yürüyüşleri ve "Dünya Şehit Çocuklar Günü" etkinlikleri yapıldı

Bursa, Kütahya ve Yalova'da, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları protesto edilerek, Filistin halkına destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklamaları ile "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" etkinlikleri yapıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Bursa Şubesi öncülüğünde toplanan grup, Kent Meydanı'ndan Fevzi Çakmak Caddesi'ni takip ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılan çocuklar, saldırılarda hayatını kaybeden akranlarının sarıldığı kefenleri temsilen beyaz örtü taşıdı. Meydandaki basın açıklamasını ve duayı da çocuklar okudu.

Çocuklardan Ali Ziya Yavuz, terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6 askere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bir çocuk olarak Filistinli çocuklardan özür dilediğini belirten Yavuz, "Bizler burada ailelerimizle hayatımıza devam ederken sizlere sadece dua etmeye gücümüz yettiği halde gerekli duaları etmediğimiz için özür diliyorum. İnsanca bir yaşamınız olması için var gücümüzle çalışmayıp ekranlardan sizleri izlediğimiz için özür dilerim. Filistin toprakları siyonizme mezar oluncaya kadar asla mücadeleyi bırakmayacağız. Bizim çocuklar olarak elimizden gelen sadece dua etmek ve bu zulmü duyurmaya çalışmak." ifadesini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kütahya

Kütahya'da, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi öncülüğünde "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı düzenlendi.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında şehit olan 3 yaşındaki Reem'in doğum gününün 23 Aralık olması dolayısıyla yapılan etkinlik, Zafer Meydanı'ndaki Valilik binası önünde gerçekleştirildi.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü İrfan Açık, programda, katılımcılarla anlamlı günde bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Sakarya'ya, Dumlupınar'a, 15 Temmuz'dan Gazze'ye tüm şehitleri andıklarını belirten Açık, "Biz zulme asla razı olamayız. Biz Müslümanlara, gariplere, mazlumlara dostuz. Şehit olan çocuklarımızı, mazlumlarımızı, kadınlarımızı, gariplerimizi anmak için toplandık. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Alışmayacağız, kanıksamayacağız. Her daim onları hatırlayacağız. Bunun bir göstergesi de bugün birlikte olmamızdır." diye konuştu.

Hafızlık ve 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin şiirler okuduğu etkinliğe katılanlar, Gazze yararına açılan satış stantlarını ve İsrail'in saldırılarını gösteren fotoğraf sergisini gezdi.

Hekimler ile sağlık çalışanlarının da destek verdiği programda ayrıca çocuklar, Filistin'in dabke dansı gösterisini sundu.

Tavşanlı ilçesinde ise Saat Kulesi önünde toplanan Filistin Gönüllüleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden oluşan grup, yürüyüşe geçti.

Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra pankart ve dövizler taşıyan katılımcılar, Haşim Benli Bulvarı ve Milli Egemenlik Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

İsrail aleyhine slogan atan yaklaşık 1000 kişilik grup adına hazırlanan açıklama, Talha Kılınç tarafından okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

Yalova

Yalova'daki "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" etkinliği kapsamında Cevdet Aydın Parkı'nda bir araya gelen çocuklar, ellerinde oyuncakları, hayatını kaybeden Filistinli akranlarının fotoğrafları ve pankartlarla İsrail'i protesto etti.

Etkinlikte, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker ve İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatlarını kaybedenler için dua okundu.

Çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir okunmasının ardından miniklerin yoğunlukta bulunduğu gurup, İsrail aleyhine sloganlar atıp tekbir getirerek yürüyüşe başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından İsrail'in saldırılarının durdurulmasına yönelik talepleri içeren metin, 3 çocuk tarafından Türkçe, Arapça ve İngilizce okundu.

Çocukların, oyuncaklarını yere bırakmasıyla program tamamlandı.